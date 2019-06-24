Животные показали, как правильно бороться с жарой

Фото: pinterest.jp

В последние годы каждое лето приходится противостоять аномальной жаре. Она не прекращает бить температурные рекорды и становится настоящим испытанием для всего живого. Спасается от нее каждый, как может.

Как борются с жарой братья наши меньшие, показали на фото-сервисе pinterest.

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В Киеве зафиксировали рекордно жаркие выходные. 22 июня в столице столбик термометра поднялся до 34-х градусов тепла. Это на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 1891-го.