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понедельник, 24 июня 2019 23:28

Животные показали, как правильно бороться с жарой
24

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Эти смекалистые существа знают, как не дать жаре испортить им летние каникулы.
Фото: pinterest.jp
Эти смекалистые существа знают, как не дать жаре испортить им летние каникулы.
Эти смекалистые существа знают, как не дать жаре испортить им летние каникулы.
Эти смекалистые существа знают, как не дать жаре испортить им летние каникулы.
Эти смекалистые существа знают, как не дать жаре испортить им летние каникулы.

В последние годы каждое лето приходится противостоять аномальной жаре. Она не прекращает бить температурные рекорды и становится настоящим испытанием для всего живого. Спасается от нее каждый, как может.

Как борются с жарой братья наши меньшие, показали на фото-сервисе pinterest.

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В Киеве зафиксировали рекордно жаркие выходные. 22 июня в столице столбик термометра поднялся до 34-х градусов тепла. Это на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 1891-го.

pinterest.jp
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