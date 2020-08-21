Животные из мультиков: как превратить собственного пушистого любимца

Фото: maximum.fm

Благодаря приложению Snapchat владельцы домашних любимцев могут увидеть героями мультиков.

Эта платформа пополнилась новыми фильтрами, среди которых наибольшего внимания заслуживает Cartoon Face. Он позволяет сделать мультяшные черты лица не только пользователям, но и их животным.

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Фильтр сглаживает неровности, увеличивает глаза и превращает в одного из персонажей известных мультфильмов от Disney. Для такого дела пластика в маске точно не выглядит лишней.

В японском отеле My Cat Yugawara в городе Югавара можно арендовать кота. Животное можно взять на вечер или на ночь. Стоимость такого удовольствия 20 долларов. Сначала желающий должен пройти специальное собеседование.