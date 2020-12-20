Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду

Юпитер и Сатурн соединятся в "Вифлеемскую звезду" Фото: скрин Daily Mail

Газовые гиганты Юпитер и Сатурн с начала лета 2020 начали процесс сближения, а 21 декабря сольются в одну звезду на небе. Образуют яркий свет, который многие называют "Вифлеемской звездой".

Такое явление не наблюдалось со времен Средневековья. Немецкий астроном Иоганн Кеплер писал в 1614 году, что "Вифлеемская звезда" в библейской истории о трех мудрецов могла быть редким тройным слиянием Юпитера, Сатурна и Венеры, пишет Daily Mail.

21 декабря Юпитер и Сатурн можна будет увидеть примерно через час после захода солнца. Чтобы детально увидеть конвергенцию планет могут понадобиться телескопы, но свет должен быть виден и невооруженным глазом.

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В следующий раз это произойдет только 15 марта 2080, когда они будут выше на небе.

Слияние планет по Киеву состоится в 20:37.

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