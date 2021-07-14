Запреты 14 июля: что нужно сделать, чтобы до конца года жить хорошо

В народе говорили "На Козьмы и Демьяна жать не рано". Фото: unsplash.com

По народному календарю 14 июля отмечают Кузьмы и Демьяна, или Кузьмодемьяна. Церковь в этот день чтит праведников Косму и Дамиана, поэтому имена святых отразились и на народном названии.

Еще день называли Летние Кузьминки. Все потому, что Кузьму и Дамиана чествуют еще в октябре и ноябре. Говорили: "Зимние Кузьма-Демьян дороги куют, летние - хлеб косят".

С этого дня начинали активные жатва и другие сельскохозяйственные работы. Говорили: "На Кузьмы и Демьяна жать не рано".

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Этот день называли Полдень лета и говорили о нем "Кузьма и Демьян потеряли кафтан", имея в виду, что в этот день обычно стоит жаркая погода.

По более древней традиции, в этот день женщины устраивали Бабий праздник. Поработав на огороде и управившись по хозяйству, собирались и накрывали стол с блюдами из растительной пищи, это называлось братчина. Варили "общую кашу", угощали ею соседей и всех, кто шел по улице мимо дома. Это был последнее праздник перед началом жатвы.

Также женщины шли вместе осматривать поля, или достигло зерно. Хозяйка срывала клок колосьев и завязывала его узлом. Это называлось "делать завязку", ее использовали как защиту от сглаза поля и зерна.

Приметы этого дня

Слышать пение соловья - зима наступит только через 30 дней после праздника Покрова, а все это время будет тепло.

Звезды очень ярко мерцают - будет сильная гроза.

Западный ветер в этот день принесет дожди.

На деревьях много желтых листьев - зима наступит рано.

Серп луны красный - поднимется ветер.

Сорока кричит - предвещает долгую жару.

Мыши во льне вьют гнезда - к снежной зиме.

Что сегодня нельзя делать

Считается, что сегодня нельзя начинать новых дел, не завершив предыдущих.

В этот день запрещалось находиться в унынии. Необходимо было найти повод для радости, чтобы вторая половина года прошла хорошо.

Нельзя было выполнять тяжелую работу, особенно женщинам.

Запрещалось соглашаться на рискованные дела, авантюрные планы и соглашения.

В праздник нельзя ругаться, ссориться и ругаться.

В некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать, считалось, что это может вызвать град.

14 июля День Ангела у Ангелины, Алексея, Аркадия, Василия, Демьяна, Ивана, Константина, Кузьмы, Льва, Леонтия, Никодима, Николая, Петра и Юлия. Если знаете людей с таким именем, не забудьте поздравить их с праздником, а Gazeta.ua предлагает варианты поздравительных стихотворений.