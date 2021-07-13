14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых

14 июля День Ангела у Ангелины, Алексея, Аркадия, Василия, Демьяна, Ивана, Константина, Кузьмы, Льва, Леонтия, Никодима, Николая, Петра и Юлия.

Если знаете людей с таким именем, не забудьте поздравить их с праздником, а Gazeta.uaпредлагает варианты поздравительных стихотворений.

Женское имя Ангелина происходит от имени Angelinus, женской формы греческого имени Angelus, что означает "ангел", "вестник".

Автор: pinterest.com Красивые поздравительные открытки для именинников

Мужское имя Алексей происходит от древнегреческого слова алекс, что означает - "защищать".

Мужское имя Аркадий происходит из греческого языка и дословно означает жителя региона Аркадия (историческая область Древней Греции на полуострове Пелопоннес. - Gazeta.ua).

Мужское имя Василий имеет греческое происхождение от слова базилиос и означает "царский". Имеет женскую форму - Василиса.

Мужское имя Демьян происходит от древнегреческого Дамиан, которое, вероятно, связано со словом, означаеющим "покорять, усмирять".

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Женская форма имени - Констанция.

Кузьма - мужское имя, народная форма канонического имени Косма, которое происходит от греческого слова космос, что означает "порядок", или дословно "космос".

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Мужское имя Лев происходит от древнегреческого Leon и означает "царь зверей", буквально "лев". Украинская форма этого имени - Левко, Левчик.

Такие же корни имеет и мужское имя Леонтий, которое в переводе означает "львиный".

Мужское имя Никодим имеет греческое происхождение, что дословно означает "народ-победитель" и по буквальному смыслу греческого оригинала семантически тождественно имени Николай.

Мужской имя Петр происходит от древнегреческого слова петрос и означает буквально "камень, глыба, скала".

Мужское имя Юлий происходит от латинского Julius, что означает "из рода Юлиев". Название рода, в свою очередь, связано с легендарным Юлом Асканием, сыном Энея, имя которого может происходить от греческого слова юлиос - "пушистый, кудрявый, волнистый". В Украине более популярна женская форма имени - Юлия.

Автор: lifestyle.24tv.ua Красивые поздравительные открытки для именинников

Поздравление с Днем Ангела

Хочу удачи пожелать

Тебе, мог друг, на именины,

Уныния совсем не знать.

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

***

Поздравляю сегоня вас с праздником!

Чтоб любимы вы были и счастливы,

Пропадет навсегда пусть отчаяние,

И чтоб грусть никогда не встречали вы!

Пусть исполнятся ваши мечтания,

Чтоб желанными были свидания!

Пусть успех и удача в содружестве

Помогают, когда это нужно вам!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

14 июля православная церковь византийского обряда поминает святых мучеников Косьму и Дамиана Римских; святого Потита Гаргарського; праведницу Ангелину Сербскую (Бранкович) преподобного Петра, патрикия; проповедника Никодима Святогорца; преподобного Льва Пустынника; мученика Константина; мученика Юлия Уэльского; святителя Сервана Шотландского, епископа Капросса; преподобного игумена Василия Каппадокийской; святого подвижника Болгарской церкви Иоанна Рыльского; румынского епископа Леонтия Радовецкого. А также новомучеников - иерея Аркадия (Гаряева), убитого красноармейцами в 1918 году, и протодиакона Алексея (Дроздюка), который умер мученической смертью 14 июля 1942.