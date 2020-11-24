Закладывать фундамент следующего года нужно сейчас - астролог

Автор: Facebook Перед затмением Луны наведите порядок в бюджете - советует Рената Раевская

На этой неделе важно напрягать мозги: коммуницировать, договариваться о серьезном в неформальной обстановке - говорит астролог Рената Раевская. Она дала прогноз на 25-30 ноября.

"Конец ноября 2020 года крайне важный период. В эти 5 дней многое в нашей жизни меняется, уходит или только начинает формироваться. А все потому, что 30 ноября мы ожидаем Лунное затмение, которое открывает коридор затмений до 14 декабря.

Как я уже не раз говорила, самое плохое в этом сложном высокосном году позади. Осталось только заложить фундамент следующего года, а это делать нужно уже сейчас.

Начинается важная пятидневка с растущей Луны в Овне. Это накал страстей, буря. Конечно это касается не всех, а только тех, кто уже застоялся долго в отношениях, которые никуда не направляются, или отношения, которые давненько требуют переход на следующий этап. Если вы видите, что все стоит на месте, то берите инициативу в свои руки, чтобы 2021 не был таким-же, а то и еще не понятнее по перспективам. Итак, 25-26 уже стоит задуматься или говорить серьезно.

Затмение в Близнецах 30 ноября спокойное, гармоничное и довольно деликатное. То, что вы будете делать в этот день, - отразится в первой половине 2021 года

Три дня растущей Луны в Тельце, а именно, пятница, суббота и воскресение должны быть использованы по максимуму. Меркурий в ближайшее время будет поддерживать большое количество планет, поэтому важно напрягать мозги: коммуницировать, договариваться о серьезном в неформальной обстановке (если вы грамотны, то получите свое). В поездках вы сможете взять больше, чем просто, сидя дома прикладывая телефон к уху. Итак, с 27-29 думайте как можно получить свое приложив максимум участия и усилий. Еще, пересчитайте свои деньги, наведите порядок в бюджете. И еще, небольшой секрет: если понятие семейный бюджет вам не чуждо, то, либо перераспределите его, либо переформируйте! Новая энергия перед затмением очень полезна для обогащения!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2021 принесет изменения всем знакам зодиака: подробный гороскоп

Затмение в Близнецах 30 ноября спокойное, гармоничное и довольно деликатное. То, что вы будете делать в этот день, - отразится в первой половине 2021 года. Этот день для того, чтобы сделать все (или хотя-бы часть) того, что давно хотелось. Условно говоря, назовем этот день - день борьбы с прокрастинацией. Не теряйте времени и заведите планер!", - советует Рената Раевская.

В ноябре 2020 нас ожидают несколько позитивных событий, в частности Меркурий и Марс выйдут из ретроградности и развернутся в прямое движение – прогнозирует астролог Ренета Раевская.