Забито 90% тела: самый татуированный мужчина не может найти любовь

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39-летний житель Великобритании Мэтью Вилан имеет тату на 90% своего тела и жалуется, что не может найти любовь из-за этого.

Мужчина называет себя "Король земли чернил, Король боди-арта, Экстремальный потребитель чернил", сообщило издание The Sun.

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Он побил все рекорды и стал самым татуированным человеком мира.

"У меня активная социальная жизнь, но свою любовь я так и не нашел. Поэтому я не могу быть полностью счастливым", - признается Вилан.

По словам мужчины, он встречался с 20 девушками, которые уделяли больше внимания его татуировкам, чем самому Мэтью.

"Мне почти 40 лет. Я хотел бы иметь семью. Но я понимаю, что мой вид может отталкивать людей", - прокомментировал Вилан.

Одна из древних поклонниц таланта Олега Винника - Anja из Германии ни слова не понимает ни украинским, ни русским, но знает все композиции певца. С названием одной из них - "Счастье" - сделала себе татуировку.