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среда, 26 декабря 2018 23:28

Забавные коты, мечтающие об окончании зимы
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Зима для кошек — не самое любимое время года.
Фото: bigpicture.ru
Зима для кошек — не самое любимое время года.
Зима для кошек — не самое любимое время года.
Зима для кошек — не самое любимое время года.
Зима для кошек — не самое любимое время года.

Коты — теплолюбивые создания. Предел их зимних мечтаний — наесться, найти теплый уголок, свернуться там калачиком и вволю выспаться. А главное — не высовывать нос на улицу.

От холода коты готовы бежать изо всех сил. Особенно непривычные домашние животные. Если же хозяину все же удалось вытолкнуть любимца на улицу проветриться, далеко от дверей не каждый кот отойдет. Фотоподборку усачей, которые всем своим существом дают знать, что зима им немила, представил развлекательный ресурс bigpicture.ru

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Ранее показали фотоподборку кошек, которые пугают агрессией. Эти усачи относятся к породам, способным нанести человеку серьезное увечье. Приносить домой таких не следует. Если же желание сильнее инстинкта самосохранения, необходимо особенно тщательно подготовиться к появлению в доме своенравного животного.

bigpicture.ru
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