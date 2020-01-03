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суббота, 04 января 2020 23:28

Забавные фотодоказательства того, что не все животные фотогеничны
27

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Не всем быть фотомоделями.
Фото: animalchannel.co
Не всем быть фотомоделями.
Не всем быть фотомоделями.
Не всем быть фотомоделями.
Не всем быть фотомоделями.

Как и у людей, у животных тоже бывают неудачные фото. Даже у лошадей и птиц, которые славятся своей фотогеничностью. Но и неудачные кадры наших любимцев совсем не лишены ценности: настроение благодаря им поднимается мгновенно.

Забавную фотоподборку с животными, которых камера запечатлела "не в тот момент", представил портал animalchannel.

Имели бы животные возможность, заставили бы хозяев удалить эти фото безвозвратно.

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В отличие от людей, мимика животных богатством не отличается. Несмотря на это, смешные выражения на их мордочках подловить иногда удается.

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