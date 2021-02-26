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пятница, 26 февраля 2021 11:00

Забавные фото животных, которые развеселят каждого
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Создать интересное, яркое фото не каждому под силу. Особенно заснять кард с дикими животными. Иногда фотографы ожидают несколько часов чтобы сделать снимок.

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Уникальные фото животных ежегодно демонстрирует The Comedy Wildlife Photography Awards, где выбирают смешные снимки.

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Фото: www.comedywildlifephoto.com
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Иногда домашние любимцы могут исчезнуть в один момент. Пока хозяева переживают и пытаются понять, куда делся их питомец, эти пушистые создания наблюдают из уютных уголков

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