Забавные фото собак, представивших себя котами

Фото: justsomething.co

Собаки и кошки являются полными противоположностями. Первые игривые и дружелюбные, всегда готовы проводить время с человеком и показывать хозяину свою любовь. Вторые — еще те эгоисты, предпочитают держаться одиночкой и позволяют любить себя.

Если же собаки проводят много времени со своими усатыми друзьями, то иногда перенимают у них привычки и предпочтения. К человеку хуже относиться не начинают, однако приноровляются взбираться на деревья, оккупировать пустые коробки и устраивать себе пункт наблюдения на подоконнике. Подборку фото, на которых запечатлены подобные случаи, представил развлекательный ресурс Justsomething.

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Выяснили, чьи хозяева — кошек или собак — чувствуют себя счастливее. Выводы сделали ученые на основе результатов социологического исследования. Участникам его предлагали оценить собственное эмоциональное состояние и ответить, воспринимают ли они своих любимцев как членов семьи.