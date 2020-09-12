Забавные дружки: собака-бунтарка всегда портит фото

Фото: boredpanda.com

Чтобы научить животных позировать, стоит дать воспитанникам привыкнуть к камере. Позволить им понюхать, чтобы не боялись вспышка.

Но у животных, как и у людей, есть друг, который отличается от других. То он не садится в нужную позу или корчит смешную гримасу.

Об этом пишет Вoredpanda.

В инструктора йоги из Гонконга, Йоко Кикучи есть четыре собаки породы Сиба-ину. Но только одна из них систематически подрывает успех совместной фотосъемки. Зовут эту бунтарку Хина.

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Когда Кикки, Саша и Момо позируют для своей хозяйки, Хина всегда находит способ, чтобы все испортить. На нее никто не обижается и не злится.

Именно благодаря ей фотосессия превращается в настоящее приключение, по которой весело наблюдать. Ее игривый нрав заметен даже на фотографиях.

В США растет впечатляющий пес, похожий на медведя за свой цвет. Это коричневый сибирский хаски по кличке Квой. Его назвали в честь дерева сексоя. Кому-то это животное напоминает волка. Хотя после просмотра фото кажется, что это избалованный щенок. Так уж он забавно позирует перед камерой.