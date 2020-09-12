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воскресенье, 13 сентября 2020 09:39

Забавные дружки: собака-бунтарка всегда портит фото
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Смешная собака Хина любит портить фото
Фото: boredpanda.com
Смешная собака Хина любит портить фото
Смешная собака Хина любит портить фото
Смешная собака Хина любит портить фото
Смешная собака Хина любит портить фото

Чтобы научить животных позировать, стоит дать воспитанникам привыкнуть к камере. Позволить им понюхать, чтобы не боялись вспышка.

Но у животных, как и у людей, есть друг, который отличается от других. То он не садится в нужную позу или корчит смешную гримасу.

Об этом пишет Вoredpanda.

В инструктора йоги из Гонконга, Йоко Кикучи есть четыре собаки породы Сиба-ину. Но только одна из них систематически подрывает успех совместной фотосъемки. Зовут эту бунтарку Хина.

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Когда Кикки, Саша и Момо позируют для своей хозяйки, Хина всегда находит способ, чтобы все испортить. На нее никто не обижается и не злится.

Именно благодаря ей фотосессия превращается в настоящее приключение, по которой весело наблюдать. Ее игривый нрав заметен даже на фотографиях.

В США растет впечатляющий пес, похожий на медведя за свой цвет. Это коричневый сибирский хаски по кличке Квой. Его назвали в честь дерева сексоя.

Кому-то это животное напоминает волка. Хотя после просмотра фото кажется, что это избалованный щенок. Так уж он забавно позирует перед камерой.

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