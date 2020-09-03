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пятница, 04 сентября 2020 02:28

Забавная белка удивляет сеть своими выходками
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Фото: boredpanda.com

В кафе могут ходить только люди. Такое заведение открыли для белок и бурундуков в городе Норвич, американского штата Коннектикут. Теперь их ежедневно фотографируют, чтобы не пропустить веселые выходки животных.

Об этом пишет Вoredpanda.

Автор кафе назвал Рози, но не раскрыл своего имени. К такому замыслу обратился за скуки карантинного жизни и чувство одиночества. Он вышел на улицу, чтобы обрести счастье.

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Там такого мало, поэтому создал собственный маленький пространство в своем саду. Сначала построил 6 столиков для пикника.

Теперь ежедневно добавляет новые вещи для изучения белок и бурундуков. Все мои маленькие посетители имеют имена, делает это по-настоящему веселым.

Активная белка выбрала себе другом плюшевую игрушку. Она весело с ним играет, чем самым раздражает кошку.

Веселое животное активно дергает игрушку за лапы, прыгает по ней и бегает вокруг.

Кошка от этого в ярость и старается утолить безумную белку.

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