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вторник, 19 ноября 2019 11:14

За мгновение до похолодания зацвели сакуры и сирень
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В городе Мукачево Закарпатской области з-за теплой погоды зацвела сакура. Цветы распустились вчера.

В Украине в середине ноября зацвели сакуры и сирень
Фото: facebook
В Украине в середине ноября зацвели сакуры и сирень
В Украине в середине ноября зацвели сакуры и сирень
В Украине в середине ноября зацвели сакуры и сирень
В Украине в середине ноября зацвели сакуры и сирень

Фото цветения опубликовал Туристско-информационный центр Мукачево.

Также необычное явление для последнего месяца осени зафиксировали сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" Татарбунарского района Одесской области. Там зацвела сирень.

"У офиса НПП "Тузловские лиманы" впервые за всю историю моих наблюдений в украинской Бессарабии 18 ноября 2019 расцвела сирень. Говорят, климат меняется", - написал в Facebook биолог Иван Русев.

"Около моего дома весь октябрь цвела сирень, на каждой веточке. Что характерно: мы заметили, так же, что этот куст сирени стал погибать, высыхать. А 2 года назад я такое же явление наблюдала в другом месте, чуть ли не каждую зиму цвела сирень понемногу. В конце концов она полностью засохла и этой осенью её спилили. Видимо перед смертью сирень даёт последний яркий аккорд. Это мои личные наблюдения. Может бывает и по-другому", пишет Муза Махова с Николаева.

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Аромат слабый осенней сирени.

Также в Одесской области во второй раз зацвела белая акация.

В сентябре текущего года одесситы наблюдали повторное цветение многих плодовых деревьев.

В Печерском районе Киева на улице Липской зацвела аллея сакур.

За словам коммунальщиков, такое цветение - не аномалия: высажены деревья принадлежат к сорту Аutumnalis Rosea. Эти сакуры цветут дважды - весной и осенью.

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19
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