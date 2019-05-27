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понедельник, 27 мая 2019 10:34

Впервые сфотографировали панду-альбиноса

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Впервые сфотографировали панду-альбиноса
В Китайском национальном парке сфотографировали панду-альбиноса. Фото: Facebook.

Фотокамера в Национальном природном заповеднике Волонг в Китае запечатлела редкую белоснежную панду. Она пересекала лес.

Это первая панда-альбинос, которую удалось сфотографировать в дикой природе.

На фото видно, что у панды нет пятен на теле, а глаза выглядят красными. Снимок сделали в середине апреля на высоте 2 тыс. м, передает информационное агентство китайского правительства "Синьхуа".

Исследователь из Пекинского университета Ли Шен считает, что панде от одного до двух лет. Ее пол определить не удалось. По мнению ученого, это первая панда-альбинос, которую удалось сфотографировать в дикой природе.

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Ранее в горах Циньлин встречали полностью коричневых панд. Ученые считают, что такой цвет шерсти связан с генетической мутацией.

Панды обитают в горных регионах центрального Китая. Уши, лапы и плечи животного покрыты черной шерстью, остальные части - белые. Ученые предполагают, что такая расцветка обеспечивает панде маскировку на тенистом снегу и скалах.

Кошка по кличке Соус Тардар, которая стала культовым мемом Угрюмая кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте 7 лет.

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