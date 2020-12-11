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среда, 16 декабря 2020 02:29

Впечатляющие фото собак, которые выросли настоящими гигантами
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Владелец поделился фото домашнего любимца, размер которого превышает норму.
Фото: ralphie_the_newf_and_the_boss
Владелец поделился фото домашнего любимца, размер которого превышает норму.
Владелец поделился фото домашнего любимца, размер которого превышает норму.
Владелец поделился фото домашнего любимца, размер которого превышает норму.
Владелец поделился фото домашнего любимца, размер которого превышает норму.

Все любят щенков и мечтают, чтобы они оставались такими как можно дольше, ведь в детстве милые и забавные. Но со временем все питомцы вырастают.

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И если вы не хотите получить вместо обычной собаки "гиганта", перед тем как покупать ее, следует поинтересоваться каких размеров достигнет любимец во взрослом возрасте. Иначе со временем темпы его роста - удивят.

Галина Бугаевская из Москвы так любит кошек, что видит их везде, даже в других животных. Свою фантазию воплощает в реальность с помощью фотошопа. Таким образом кошка может трансформироваться в кого угодно и неважно это улитка, еж или бабочка.

boredpanda.com
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