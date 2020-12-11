Впечатляющие фото собак, которые выросли настоящими гигантами

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Все любят щенков и мечтают, чтобы они оставались такими как можно дольше, ведь в детстве милые и забавные. Но со временем все питомцы вырастают.

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И если вы не хотите получить вместо обычной собаки "гиганта", перед тем как покупать ее, следует поинтересоваться каких размеров достигнет любимец во взрослом возрасте. Иначе со временем темпы его роста - удивят.

Галина Бугаевская из Москвы так любит кошек, что видит их везде, даже в других животных. Свою фантазию воплощает в реальность с помощью фотошопа. Таким образом кошка может трансформироваться в кого угодно и неважно это улитка, еж или бабочка.