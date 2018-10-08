Водопроводная труба и воздушный шар: показали креативные секс-игрушки СССР

Фото: Никита Свертилов/birdinflight.com

Фотограф Никита Свертилов создал фотопроект, в котором показал, какими секс-игрушками пользовались в Советском Союзе.

В те времена невозможно было приобрести вещи, связанные с эротикой, поэтому люди их делали собственными руками из подручных материалов: зубных щеток, контейнеров из киндер-сурприз, пластиковых бутылок и резиновых перчаток, пишет birdinflight.com.

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"Со времен СССР тема секса и секс-игрушек остается табу. Однако люди пытались решить эту проблему в домашних условиях. Воссоздавая такие вещи образцом, найденным на различных форумах, я пытаюсь анализировать сексуальность современного человека", - говорит Свертилов.

Американский фотограф Тимоти Арчибальд создал фотопроект о том, насколько смело и изобретательно американские изобретатели создают у себя дома устройства для сексуального удовлетворения.