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суббота, 13 марта 2021 11:12

Вода определяет форму. Это акварель?
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Вода растекается по листу и придает изображению форму
Вода растекается по листу и придает изображению форму
Вода растекается по листу и придает изображению форму
Вода растекается по листу и придает изображению форму
Вода растекается по листу и придает изображению форму

Художница-акварелистка Юко Нагаяма (Yuko Nagayama) из Японии пишет акварели при помощи большого количества воды и смешивания цветов. Ее волшебные розы и кружевные чудеса покорили интернет-аудиторию по всему миру.

Юко, родившаяся в 1963 г. в Токио, в 1985 году с отличием закончила художественную школу, а в 1987-м - токийскую Школу искусств Департамента Сатору (Satoru).

С 2009 года художница является преподавателем живописи Университета искусств Мусашино (Musashino). Открыла, вместе с другим акварелистом Казуо Касаи (Kazuo Kasai), свою школу акварели, и постоянно проводит мастер-классы, передавая секреты своего мастерства ученикам.

"Я не останавливаюсь слишком много на рисунке: когда я пишу мокрым по мокрому, то, каким образом вода распространяется на моем листе, будет определять форму. Это могут быть цветы, ветви или бутон. Таким образом, точный рисунок будет препятствием для непредсказуемых потоков воды. Линии не должны ограничивать то что рождается из спонтанности жеста, импульса в данный момент".

Её техника исполнения характеризуется своим особенным стилем - размытые контуры перетекают друг в друга, за счет чего многоцветная палитра балует необычными и не всегда "чистыми" оттенками.

Для своих работ мастер использует французскую бумагу ARCHES, золотую краску, соль. Кроме акварели, Юко Нагаяма пишет также акрилом. Вот что еще рассказывает акварелистка:

"На моей палитре более чем 80 цветов, это безумие! Я не потрудилась узнать название каждого из них: единственное, что меня интересует, это мой способ их использования. Мои размывки состоят на 80% из ярких цветов и на 20% из тусклых, но это зависит от атмосферы и настроения сюжета, которые я хочу передать. Для меня синие и зеленые оттенки связанны с безмятежностью, а красные — акцентируют энергию и мощность. Очевидно, предпочтительнее использовать прозрачные краски, потому что они смешиваются и легко сочетается с другими красками. У меня есть две палитры, одна красная, другая синяя, которые я использую чаще всего".

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"Люди всегда удивляются, смотря на мою такую грязную палитру. Они не понимают, как я могу рисовать! Некоторые даже считают, что я приношу с собой грязный поддон, чтобы сохранить мой секрет техники. Во всяком случае, я смешиваю цвета прямо на поддоне: может быть, это создаёт грязь, но моим приоритетом является дизайн и образ, который у меня есть. Одной и той же кистью я беру 4-5 цветов одновременно и тут же рисую. Я не смотрю на мою палитру для работы, потому что моя кисть движется инстинктивно", - делится секретами художница.

Акварель (фр. Aquarelle - водянистая; итал. Acquarello) - техника живописи, использующая специальные акварельные краски, которые при растворении в воде образуют прозрачную взвесь тонкого пигмента, что позволяет создавать эффект легкости и прозрачности в цветовых переходах.

Автор: Валерия Радзиевская
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