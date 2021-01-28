Вместо соли в львовских парках разбрасывают кофейную гущу

кофе во Львове фото: ukr.media

Во Львове решили по-новому бороться с гололедом. Вместо соли - кофейная гуща. Соответствующую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак.

Чиновница убеждена, что душистые отходы безвредны, в отличие от соляных растворов и пискосумиши, на которые мэрия получила много нареканий. Снег растает, пескосмесь останется, с ней сложно бороться. А соляные растворы, через свою активность не совсем подходят для владельцев домашних любимцев, в них оговорки относительно ее использования.

Городские власти решили перенять опыт Соединенного Королевства. На острове некоторые города уже борются со льдом кофейной гущей.

Во Львове свторилы рабочую группу, которая на этой неделе встретится с сетью кофеен, что согласится бесплатно предоставлять кофе.

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Каждый четвертый львовянин считает себя кофеманов. Две трети львовян в возрасте от 16 лет употребляют кофе реже одного раза в день. 15% пьют напиток три и более раз в день, 22% - два раза в день, 29% - один раз. Лишь 34% львовян не употребляют кофе.