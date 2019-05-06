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вторник, 07 мая 2019 02:24

Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах
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Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев
Фото: instagram.com/ryankellymua
Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев
Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев
Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев
Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев

Американская визажистка Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев. Этим выводит искусство макияжа на совершенно новый уровень.

Келли основала компанию Blend Makeup Artistry. Практикует и совершенствует навыки губного живописи в течение последних 4 лет, пишет boredpanda.

В 2015 году она решила опубликовать фотографию своих губ с вирусной "Левой акулой", которую впервые представила Кэти Перри.

Келли сейчас имеет 78 тыс. подписчиков в Instagram.

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17-летний итальянец Джанлука Бискотти представил серию выразительных макияжей для губ. Его работы отличаются дизайном и декором. Парень рисует цветы, облака, абстракции и геометрические рисунки. Под каждым фото автор рассказывает о своих эмоциях, технику и использованную косметику.

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