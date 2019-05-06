Визажист рисует известных персонажей фильмов на губах

Фото: instagram.com/ryankellymua

Американская визажистка Райан Келли рисует на своих губах известных телегероев. Этим выводит искусство макияжа на совершенно новый уровень.

Келли основала компанию Blend Makeup Artistry. Практикует и совершенствует навыки губного живописи в течение последних 4 лет, пишет boredpanda.

В 2015 году она решила опубликовать фотографию своих губ с вирусной "Левой акулой", которую впервые представила Кэти Перри.

Келли сейчас имеет 78 тыс. подписчиков в Instagram.

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17-летний итальянец Джанлука Бискотти представил серию выразительных макияжей для губ. Его работы отличаются дизайном и декором. Парень рисует цветы, облака, абстракции и геометрические рисунки. Под каждым фото автор рассказывает о своих эмоциях, технику и использованную косметику.