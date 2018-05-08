В украинском зоопарке появились малые кенгуру

В Бердянском сафари-парке появились двое австралийских кенгуру. Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos

В Бердянском сафари-парке появились двое австралийских кенгуру. Их привезли из Чехии.

Несколько дней животные приспосабливались к новым условиям и запахам, сообщает ТСН.

Сумчатым представителям мужского пола всего по 10 месяцев. Животные весят по 20 кг, вес набирают быстро. Кенгурят кормят несколькими видами сена, яблоками и овощами.

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Животные еще не привыкли к новому дому, почувствовав опасность, начинают шипеть. Специалисты сафари-парка утверждают, что уже через пару недель кенгурята станут ручными.

В Николаевском зоопарке живет обезьяна породы саймири по кличке Макс, которому уже 30 лет. Для этих животных такой возраст считается невероятно долгим. В вольере Макс живет вместе с подругой Ялою. Это единственная пара саймири в Украине.