В Северном море нашли затонувшую страну

В море нашли затонувшую страну. Фото: Travel.ru.

В Северном море обнаружили доказательства того, что на его территории существовала древняя страна. Располагалась между востоком Великобритании и Евразией. Открытие принадлежит британским ученым из университета Бедфорда.

Это выяснили благодаря экспедиции, исследователи проводили в морских глубинах на корабле RV Belgic. Эксперты с помощью специальных приборов изучали дно Северного моря, сообщает Live Science.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали мобильное приложение для быстрого поиска домашних животных

Оказалось, что возраст затонувших ландшафтов и окаменелых лесных остатков составляет 10 тыс. лет. Специалисты проанализировали образцы и установили, что на морском дне присутствует торф. Он подтверждает существование болотистой поверхности на месте нынешнего моря.

Также в университете Бедфорда предполагают, что участок был удобной для проживания людей. В этом районе обнаружили много обломков рыбацких лодок, человеческих костей, орудий труда из кремния, а также наконечники стрел. Ученые рассчитывают вскоре обнаружить на дне следы доисторических поселений, поэтому не собираются завершать изучение Северного моря.

Космическое агентство NASA предложило частным американским компаниям подготовить проекты по коммерческого освоения околоземной орбиты.