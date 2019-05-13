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понедельник, 13 мая 2019 12:35

В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя

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В сети показали, как гориллы забавно прячутся от дождя
Гориллы не любят мокнуть под дождем. Фото: static2.gazeta.ua

В американском зоопарке Ривербенкс в Колумбии на камеру сняли горилл, которые пытались укрыться от дождя.

Приматы ведут себя так же, как люди, когда не хотят промокнуть под дождем, сообщает Fox News.

В ролике видно, как гориллы ютятся под навесом. Двое горилл женского пола держат детей на руках. Они ищут путь, как добраться до сухой земли. Одна из них по имени Акация прижимается к стене, ускользает из-под навеса и быстро проходит на сухую часть территории.

За ним с мрачными лицами тем же путем пробегают другие гориллы, прислонившись к стене.

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В Подольском зоопарке Виннице начали отказываться от клеток. Животных теперь переселяют в стеклянные просторные вольеры. Для них создают условия максимально приближенные к естественным.

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13
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