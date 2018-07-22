В сети опубликовали фотоподборку собак, которые излучают счастье

Фото: adme.ru

Самоеды - одна из старейших пород собак. Эта порода живет с северными племенами уже более 3 тыс. лет.

Собак характеризуют добродушными и дружелюбными. Они легко адаптируются к городу, любят детей, игривые. Фотоподборкой улыбающихся самоедов поделилось издание AdMe.ru.

По одной из версий, будучи запряженными в сани, они сливались со снегом и казалось, что упряжка едет сама. Отсюда и пошло название "сами едут", а позже и просто "самоед".

Публикация от MAYA THE SAMOYED (@mayapolarbear) 7 Фев 2018 в 6:03 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фиолетовая собака: женщина изменила животное до неузнаваемости

Кот по имени Гаф настоящий мастер Селфи, он имеет массу удачных личных снимков. Однако, лучшие фото в Гафа выходят вместе с собаками. Среди них, как забавные селфи, так и достаточно серьезные. Однако, наибольшее мастерство имеет хозяин Гафа, который и является настоящим автором фото.