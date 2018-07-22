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понедельник, 23 июля 2018 02:24

В сети опубликовали фотоподборку собак, которые излучают счастье
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По мнению владельцев, так выглядит счастье
Фото: adme.ru
Самоеды очень фотогеничны
И очень любят людей
Собак характеризует игривыми и умными
Самоеды живут с северными племенами уже более 3 тыс. лет.

Самоеды - одна из старейших пород собак. Эта порода живет с северными племенами уже более 3 тыс. лет.

Собак характеризуют добродушными и дружелюбными. Они легко адаптируются к городу, любят детей, игривые. Фотоподборкой улыбающихся самоедов поделилось издание AdMe.ru.

По одной из версий, будучи запряженными в сани, они сливались со снегом и казалось, что упряжка едет сама. Отсюда и пошло название "сами едут", а позже и просто "самоед".

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Кот по имени Гаф настоящий мастер Селфи, он имеет массу удачных личных снимков. Однако, лучшие фото в Гафа выходят вместе с собаками. Среди них, как забавные селфи, так и достаточно серьезные. Однако, наибольшее мастерство имеет хозяин Гафа, который и является настоящим автором фото.

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