В России торжественно открыли деревянный туалет

В российском городе Ангарск состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7.
По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками. Об этом информирует "24" канал".
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Сообщение о праздничном событии опубликовали на сайте местного союза водителей общественного транспорта. Сама церемония проходила, как положено, торжественно, и с шариками.
Хотя сама деревянная кабинка на конечной стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило. Его водители устанавливали за свои деньги.
Туалет призрачен специально для водителей. В то же время пассажиры ним, очевидно, пользоваться не смогут.
Журналист Илья Варламов отметил, что логично было установить нормальный теплый общественный туалет для всех. И рукомойник должен был бы быть в помещении.
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