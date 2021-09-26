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воскресенье, 26 сентября 2021 16:15

В России торжественно открыли деревянный туалет

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В России торжественно открыли деревянный туалет
Торжественное открытия деревянного туалета / МК

В российском городе Ангарск состоялось торжественное открытие туалета для водителей автобусов, следующих по маршруту №7.

По этому случаю деревянную кабинку украсили воздушными шариками. Об этом информирует "24" канал".

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Сообщение о праздничном событии опубликовали на сайте местного союза водителей общественного транспорта. Сама церемония проходила, как положено, торжественно, и с шариками.

Хотя сама деревянная кабинка на конечной стала подарком для водителей от перевозчика, денег на рукомойник уже не хватило. Его водители устанавливали за свои деньги.

Туалет призрачен специально для водителей. В то же время пассажиры ним, очевидно, пользоваться не смогут.

Журналист Илья Варламов отметил, что логично было установить нормальный теплый общественный туалет для всех. И рукомойник должен был бы быть в помещении.

В Арцизе Одесской области 16-летнюю девушку нашли дома в выгребной яме. Трагедия произошла сегодня, 7 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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