16-летнюю девушку нашли мертвой в туалете

В Арцизе Одесской области 16-летнюю девушку нашли дома в выгребной яме.

Трагедия произошла сегодня, 7 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 16-летняя девушка утонула в туалете

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"Девочка провалилась, когда пыталась достать мобильный телефон, который случайно уронила. И задохнулась парами канализационных газов", - рассказали полицейские.

Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Берегово на Закарпатье 7-летний мальчик утонул в выгребной яме. Трагедия произошла на ул. Мукачевской. Вечером Габoр, так звали мальчика, вышел в туалет на улице. Упал там и захлебнулся нечистотами. Соседи говорят, он болел эпилепсией, поэтому упасть мог из-за приступа.