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среда, 27 ноября 2019 13:10

В оккупированном Крыму тысячи медуз выбросились на берег
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Медуз выбросило на берег
Фото: Фото: с сайта Апостроф
Медуз выбросило на берег

На азовское побережье в оккупированном Крыму возле поселка Мысовое Ленинского района выбросило тысячи медуз. Местные жители опубликовали снимки в соцсетях. Об этом сообщили на сайте Апостроф.

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"На берегу были большие аурелии и корнероты, которые могут быть опасны для человека. Они жалят купальщиков в водоеме. Говорят, что массовая гибель животных связана со штормом, который прошел во второй половине ноября в этих местах", - говорится в сообщении.

По словам экологов, летом у берегов Керчи было зафиксировано большое скопление медуз, которые по размеру достигали 50-60 сантиметров в диаметре, а их вес составлял до 10 килограммов.

Представителей оккупационных администраций РФ не обеспокоила большое количество медуз и их пока никто не убирает.

В ноябре лесные саламандры еще не спят.

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