Показали необычное видео закарпатских саламандр

Саламандры медленные, поэтому их легко поймать, но делать этого не надо. Фото: planetexotic

В ноябре лесные саламандры еще не спят.

Редкие ящерицы с ярко желтыми пятнами на теле после дождя ищут пищу, пишет "Голос Карпат".

Они охотятся на улиток, червей и других существ, которые медленно двигаются. Грибники часто встречают саламандр у водоемов в смешанных и буковых лесах.

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Этих рептилий в природе осталось немного, поэтому их занесли в Красную книгу Украины.

Саламандры медленные, поэтому их легко поймать, но делать этого не надо. Они значительно лучше чувствуют себя в дикой природе, чем в неволе, к тому же, защищаясь, они выделяют раздражающее отравляющее вещество. Поэтому лучше не трогать, а просто любоваться ими.

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