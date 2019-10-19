В Верховной Раде заметили необычного зверя

В здание Верховной Рады попала куница. Фото: Facebook

В Верховной Раде в конце рабочего дня 18 октября заметили необычного зверя - куницу.

Как животное попало в здание Рады - неизвестно. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На обнародованном видео можно увидеть, что куница была напуганной. Она бегала по коридорам и залам, пытаясь скрыться от людей.

Нардеп отметил, что животное в результате поймали и выпустили на волю.

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Пользователи с юмором прокомментировали эту ситуацию.

Так нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук написал: "Это из наших кто-то? Я просто всех еще не запомнил".

"Похоже, это душа какого-то депутата предыдущего созыва не может найти свое место в новой реальности", "Может законопроект о запрете живодерень лоббировала", - написали другие.

Также есть пользователи, которые резко отреагировали на инцидент.

"Судя по комментах, - вечер остроумия. Какой идиот принес дикое животное в Раду, животное в стрессе - повод для шуток. "Выпустили на волю". На какую волю, где воля куницы в Киеве?" , - написала Марина Кожокарь.

Домашние животные - мастера развеселить. В депрессию упасть с ними просто невозможно: стоит хоть немного понаблюдать, как обязательно выдадут что-то смешное. Предлагаем подборку снимков, на которых животные предстают в очень смешных ситуациях.