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суббота, 05 июня 2021 18:47

В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД
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Служебные полицейские собаки имеют немало "должностных" обязанностей: выходят на след преступника, помогают найти скрытые наркотики и взрывчатку. Именно с помощью служебных собак полицейские максимально быстро могут разыскать пропавшего ребенка.

А с недавних пор в проходят подготовку и штурмовые собаки спецподразделения КОРД.

В Национальной полиции показали, как проходят обучение и "повышают квалификацию" полицейские собаки.

Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак
Фото: npu.gov.ua
Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак
Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак
Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак
Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак

Как рассказала начальник кинологической службы Нацполиции Светлана Коломиец, всего в правоохранительных органах служит почти тысяча собак. В то же время правоохранители, которые хотят стать кинологами, учатся в "Житомирском учебном центре подготовки полицейских".

"Люди, которые решили стать кинологами, учатся здесь шесть месяцев. Направления, в которых используются служебные собаки Нацполиции, - розыск детей, поиск преступника по запаховым следам, поиск взрывчатых и наркотических веществ, погибших людей", - рассказала Светлана Коломиец.

Щенков выращивают в специальных племенных кинологических центрах - таких в Украине всего 27. Каждую собаку индивидуально подбирают именно под кинолога - по темпераменту.

Автор: npu.gov.ua
  Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак
Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак

Важно постоянно поддерживать рабочие качества собаки. Поэтому служебный пес получает сертификаты о допуске к работе, и по настоящему полицейскому, ему нужно постоянно проходить обучение и подтверждать свою квалификацию.

Сейчас на базе кинологического центра Житомирского учебного центра проходят "повышение квалификации" 23 полицейские собаки.

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Недавно начали работу по новому направлению - штурмовым. Такое обучение проходят собаки спецподразделения КОРД.

"Мы постоянно анализируем работу кинологов других стран и понимаем, как важно полицейском иметь такого помощника на силовом задержании, где есть вооруженный преступник, где может быть применено огнестрельное оружие, где собака сработает и даст несколько важных секунд, чтобы спецназовцы зашли и отработали помещение", - рассказал начальник учебного центра Максим Коптенко.

В Кинологическом учебном центре Госпгранслужбы более 100 кинологов вместе со служебными собаками приняли участие в командных соревнованиях по бегу.

Соревновались пять команд с поисковыми собаками и три команды со специальными собаками.

По результатам соревнований определились команды-победители, а животных поощрили лакомством и похвалой.

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