В Нацполиции готовят штурмовых собак для спецподразделения КОРД

Служебные полицейские собаки имеют немало "должностных" обязанностей: выходят на след преступника, помогают найти скрытые наркотики и взрывчатку. Именно с помощью служебных собак полицейские максимально быстро могут разыскать пропавшего ребенка.

А с недавних пор в проходят подготовку и штурмовые собаки спецподразделения КОРД.

В Национальной полиции показали, как проходят обучение и "повышают квалификацию" полицейские собаки.

Фото: npu.gov.ua

Как рассказала начальник кинологической службы Нацполиции Светлана Коломиец, всего в правоохранительных органах служит почти тысяча собак. В то же время правоохранители, которые хотят стать кинологами, учатся в "Житомирском учебном центре подготовки полицейских".

"Люди, которые решили стать кинологами, учатся здесь шесть месяцев. Направления, в которых используются служебные собаки Нацполиции, - розыск детей, поиск преступника по запаховым следам, поиск взрывчатых и наркотических веществ, погибших людей", - рассказала Светлана Коломиец.

Щенков выращивают в специальных племенных кинологических центрах - таких в Украине всего 27. Каждую собаку индивидуально подбирают именно под кинолога - по темпераменту.

Автор: npu.gov.ua Правоохранители показали, как на Житомирщине тренируют служебных полицейских собак

Важно постоянно поддерживать рабочие качества собаки. Поэтому служебный пес получает сертификаты о допуске к работе, и по настоящему полицейскому, ему нужно постоянно проходить обучение и подтверждать свою квалификацию.

Сейчас на базе кинологического центра Житомирского учебного центра проходят "повышение квалификации" 23 полицейские собаки.

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Недавно начали работу по новому направлению - штурмовым. Такое обучение проходят собаки спецподразделения КОРД.

"Мы постоянно анализируем работу кинологов других стран и понимаем, как важно полицейском иметь такого помощника на силовом задержании, где есть вооруженный преступник, где может быть применено огнестрельное оружие, где собака сработает и даст несколько важных секунд, чтобы спецназовцы зашли и отработали помещение", - рассказал начальник учебного центра Максим Коптенко.

В Кинологическом учебном центре Госпгранслужбы более 100 кинологов вместе со служебными собаками приняли участие в командных соревнованиях по бегу. Соревновались пять команд с поисковыми собаками и три команды со специальными собаками. По результатам соревнований определились команды-победители, а животных поощрили лакомством и похвалой.