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воскресенье, 30 мая 2021 20:12

Пограничники провели кросс с собаками

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Пограничники провели кросс с собаками
Пограничники вместе со служебными собаками соревновались в беге. Фото: ГПСУ

В Кинологическом учебном центре более 100 кинологов вместе со служебными собаками приняли участие в командных соревнованиях по бегу.

Соревновались пять команд из розыскными собаками и три команды со специальными собаками, сообщает Госпогранслужба.

По результатам соревнований определились команды-победители, а животных поощрили лакомством и похвалой.

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"Занятия спортом помогает пограничникам эффективнее выполнять служебные обязанности и вести здоровый образ жизни.

А если вы владелец четвероногого друга, то отличным компаньоном для занятия спортом может стать именно собака", - говорится в сообщении.

На Херсонщине полицейский спас троих детей от нападения агрессивных собак. Чтобы защитить детей, ему пришлось применить табельное оружие.

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