В Мексике нашли тысячелетнее каноэ индейцев майя

Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова Юкатан вблизи руин древнего города Чичен-Ица, являвшегося политическим и культурным центром майя.

Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме – сеноте, оно было полностью погружено в воду, но прекрасно сохранилось.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ – 1,6 м, ширина – 80 см. Специалисты говорят, что это первое полностью сохранившееся каноэ, которое нашли на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя. По словам мексиканских ученых, точный возраст каноэ и его тип им помогут определить коллеги из Сорбонны. Ученые также создадут 3D-модель каноэ. По их словам это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.

Пока каноэ датируют примерно 830-950 гг нашей эры, то есть оно, вероятно, относится к позднему периоду расцвета цивилизации майя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли свинцовую пластинку с надписью княжеских времен

Ранее ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сообщали, что вдоль маршрута строительства железной дороги "Поезд мая" они уже обнаружили более 80 захоронений майя, а также останки более 2400 сооружений доиспанского периода. Среди других находок – керамика и церемониальные платформы цивилизации майя.

Железнодорожный путь "Поезд майя" на полуострове Юкатан — проект президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, строительство которого было начато летом прошлого года. Колея соединяет города Паленке и Канкун, проходит через районы, где раньше обитали племена майя, а также через биосферный заповедник Калакмул.