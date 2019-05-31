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пятница, 31 мая 2019 18:25

В Интернете нашли нового сердитого кота
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Нашли нового сердитого кота
Фото: boredpanda.com
Нашли нового сердитого кота
Нашли нового сердитого кота
Нашли нового сердитого кота
Нашли нового сердитого кота

Оригинальная сердитая кошка, известная как Соус Тардар недавно умерла, но ее бессмертное наследие обязательно будет жить.

Ее место займет новый сердитый кот Луис - 6-летний персидский кот из Остина, штат Техас. Хотя его поклонники еще не так велики-Луис уже собрал более 3000 последователей, в то время как у оригинального Grumpy cat было почти 3 миллиона, - сообщают СМИ.

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"Луис-чистокровный перс, но большинство людей сомневается в том, что он является исключением", - говорит владелец Луиса СМИ.

Люди любят его большие мраморные глаза, которые он часто щурит. Луиса теперь называют "новым сердитым котом", но на самом деле он очень милый, счастливый и игривый. Он любит потирать голову, гоняться за лазерами и играть с игрушками", - говорит владелец нового сварливого кота.

Екатерина и Денис Оноприенко из Украины продают оригинальные кошачьи избушки. Изготавливают их собственноручно из натуральной шерсти.

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