В Интернете нашли нового сердитого кота

Фото: boredpanda.com

Оригинальная сердитая кошка, известная как Соус Тардар недавно умерла, но ее бессмертное наследие обязательно будет жить.

Ее место займет новый сердитый кот Луис - 6-летний персидский кот из Остина, штат Техас. Хотя его поклонники еще не так велики-Луис уже собрал более 3000 последователей, в то время как у оригинального Grumpy cat было почти 3 миллиона, - сообщают СМИ.

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"Луис-чистокровный перс, но большинство людей сомневается в том, что он является исключением", - говорит владелец Луиса СМИ.

Люди любят его большие мраморные глаза, которые он часто щурит. Луиса теперь называют "новым сердитым котом", но на самом деле он очень милый, счастливый и игривый. Он любит потирать голову, гоняться за лазерами и играть с игрушками", - говорит владелец нового сварливого кота.

Екатерина и Денис Оноприенко из Украины продают оригинальные кошачьи избушки. Изготавливают их собственноручно из натуральной шерсти.