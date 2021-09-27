В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог

Автор: Тарас Подолян Писательница и астролог Марианна Малина в 1995 году училась в Санкт-Петербургской астрологической академии. В 2008 году стала лауреатом национального конкурса «Коронация слова» по мистический роман о детях с экстрасенсорными способностями «Фиолетовые дети»

В последующие 2000 лет произойдет немыслимое техногенное развитие и освоение космоса. "Вся фантастика, которая была написана в книгах, станет реальностью", - рассказывает астролог Марианна Малина. В интервью Gazeta.ua она поделилась секретами астрологии и предсказаниями на будущее для Украины и мира.

Считается, что Украина находится под знаком зодиака Тельца. Мы любим землю, красоту, стабильность, спокойствие. И город Киев тоже имеет эту энергию Тельца. Здесь живут спокойные люди, несмотря на то, что это большой мегаполис. На юге, в том же Симферополе, люди гораздо агрессивнее, быстрее, экспрессивные. Всегда, когда приезжала в Киев из Крыма, я здесь отдыхала: здесь так все стабильно, все доброжелательные, особенно в сравнении с Крымом, все хорошо относятся друг к другу, не кричат, не нервничают, очень спокойная атмосфера. Бесспорно, здесь есть энергия Тельца - покоя, благополучия. Люди любят еду, комфорт. Здесь люди крепкие хозяйственники. Все здесь организовано так, чтобы было комфортно. Даже на пикник выходят со стульями и столиками, а не просто сидят на земле.

У вас есть теория о разделе также других крупных городов Украины по знакам зодиака?

Основные города Украины расположены буквой Т. Львов, Киев и Харьков находятся на одной линии, а внизу Одесса. Они связаны с четырьмя библейскими знаками зодиака: Телец, Орел (старинное название Скорпиона), Лев и Водолей. Киев у нас под Тельцом. Львов - Лев. Энергия льва - это благородство, надменность, умение радоваться жизни, сплошной праздник. Шоу львы умеют устраивать. Харьков - Водолей. На его гербе видим рог изобилия, из которого это обилие льется. А это символ Водолея. Харьков - очень водолеевский город. Он связан со знаниями, с наукой. Там очень много инженерных и технических вузов. Водолей отвечает за новейшие технологии. Одесса - Скорпион. На гербе Одессы изображен якорь, похожий на хвост скорпиона. Скорпион - водный знак, а Одесса стоит на воде.

Когда и почему вы начали заниматься астрологией?

Астрологией я начала заниматься в 1990-е годы, когда она появилась в постсоветской действительности. Потому что при Союзе нас не было не только секса, но и астрологии. Мы фактически были изолированы от всего мира. Когда астрология начала просачиваться на нашу территорию через западную литературу, ее быстро подхватили русские и начали переводить западные книги и присваивать себе это все. Россияне очень находчивые во всем, что связано с информацией. Этому нам у них надо поучиться, потому что мы очень долго думаем. Когда это все появилось, я этим заинтересовалась. Но прежде всего я интересовалась астрономией. В детстве в астрономический кружок ходила, и мама мне когда-то купила атлас звездного неба, и мы с ней в летние ночи лежали в саду на раскладушках и рассматривали на небе созвездия. Меня всегда это завораживало. Я все время хотела найти в астрологии какую-то логическую основу, понять, почему она работает.

Как работает астрология?

С логической точки зрения многие вещи, которые действительно работают в астрологии, объяснить достаточно трудно. Понятно, что на нас всех влияют циклы - год солнечный и лунное влияние Луны. Луна влияет на приливы и отливы. А человек в основном состоит из воды. Их влияние я могу понять логически. Все остальные планеты находятся от Земли достаточно далеко чтобы иметь прямое физическое влияние, но тем не менее астрология работает. Объяснить это невозможно. С примитивной физической точки зрения можно объяснить еще влияние, например, Юпитера. Когда Юпитер находится в определенном месте по отношению к Земле, он влияет на радиосвязь своим гравитационным полем, и происходят радиопомехи. Все остальное объяснить довольно трудно. Но тем не менее, астрология - это знаковая система, связанная с цикличностью бытия. Циклы повторяются, и повторяющиеся события, связанные с ними.

Насколько это древнее знание?

Считается, что астрологии не менее 2 с половиной тысячи лет.

Было ли видно по звездам события в Украине 2014 года?

Четко было видно. Революция была вообще четко видна, и война тоже. Я еще в 2012 году говорила: будет революция. Но тогда у власти был Янукович, было ощущение чего-то стабильного и тягучего, предпосылок к революции будто никаких не было. Но революцию можно было увидеть по транзитной карте Украины: Плутон соединялся в Ураном как раз в 2014 году. А потом Плутон проехался по Нептуну - началась лживая гибридная война. Нептун связан с ложью. Ближайшие катаклизмы ожидают нас в 2024 году: Плутон доползет до Сатурна. Сатурн - планета, связанная с ограничениями. Я иногда думаю, что мы живем в какой-то матрице. Не знаю, как оно правильнее - влияют на нас звезды, или они просто отражают то, что должно быть. Как подсказка, знак, по которому мы можем прочитать будущий сюжет Кстати, пандемия коронавируса - тоже ограничения. Делая прогноз на 2020 год я увидела, что надвигается что-то нехорошее, связанное с ограничениями, и затронет весь мир. Но что это будет именно вирус, я не догадалась. Это было редкое соединение Плутона с Сатурном в Козероге, что бывает раз в 500 лет. Сатурн с Плутоном каждые 30 лет соединяется. Но именно в Козероге, где Сатурн сильный, раз в 500 лет. Это был показатель пандемии. Я иногда думаю, что мы живем в какой-то матрице. Не знаю, как оно правильнее - влияют на нас звезды, или они просто отражают то, что должно быть. Как подсказка, знак, по которому мы можем прочитать будущий сюжет. Однозначно сказать, что звезды именно влияют на нас, довольно трудно. Скорее они отражают события, которые должны произойти. Все связны со всем и все отображается во всем. Поэтому мы можем видеть какие-то подсказки будущих событий. Автор: Тарас Подолян

Какое будущее прогнозируют звезды коронавирусу?

Все это должно закончиться в 2022 году. А осень 2021 будет еще тяжелой. Ограничения и социально-экономические вещи в астрологии символизируются положением Юпитера. Юпитер по одному знаку зодиака идет примерно год. Он в 2020 году находился в знаке Козерога. Это очень плохой для Юпитера знак: все замораживается, ограничивается. А Юпитер - это планета расширения, в том числе и возможностей. Когда он шел по Козерогу, все остановилось. В 2021 году он перешел в знак Водолея. Здесь ему тоже некомфортно, поскольку Водолеем тоже руководит Сатурн, и поэтому ограничения продолжаются. А вот в 2022 году Юпитер заходит в хороший для себя знак Рыб. Все начнет двигаться - все социально-экономические процессы, которые были заторможены, заработают. Генеральной репетицией его движения были июнь и июль этого года. На эти два летних месяца Юпитер ненадолго зашел в Рыбы. Сейчас осенью он снова вернулся в Водолей и находиться там до конца года. Поэтому все ограничения на осень вернутся. Этой осенью снова возможна пандемия и локдаун. А вот уже когда Юпитер выйдет в Рыбы, все это должно закончиться. Он выйдет туда в начале 2022 года. Поэтому я думаю, что в 2022 году удача к нам вернется. Пандемия должна остановиться благодаря большому количеству переболевших уже и вакцинированных. В 2024 году немножечко трясонет. Можно ожидать всего, чего угодно. Возможно, даже агрессии со стороны России

Какого типа катаклизм ожидается в 2024 году?

Может быть очередной кризис у нас в стране. Немножечко трясонет. Можно ожидать всего, чего угодно. Возможно, даже агрессии со стороны России. Сейчас точно сказать сложно. Но уже видно, что в 2024 году Плутон наезжает на наш Сатурн. Плутон для нас уже дважды сработал - с Ураном и с Нептуном. Может сработать и в третий раз. Надеюсь, что мы переживем и это тоже. Кстати, когда нам дали безвиз, Плутон проходил восходящий лунный узел. Этот узел показывает программу развития. То есть, этот транзит срабатывает, значит, и тут должен сработать. Посмотрим, может и пронесет.

Вы нарисовали 28 акварелей с изображением зверей. Это карты, связанные с месячным циклом?

Это старинный первичный зодиак, который мы уже забыли. У меня есть мечта - перевести в Украине всю астрологию, мистику и магию на украинский язык. Потому что у нас эта ниша сейчас захвачена русскими. У нас нет учебников по астрологии на украинском языке. Все как будто через секонд-хенд к нам приходит - через Россию и русские переводы. Люди начали наблюдать за Луной еще когда жили мамонты. Первые лунные календари с фазами светила они вычеканивали на бивнях мамонта. Поэтому за Луной создали первичный зодиак. Хорошо сохранился он в Китае - там единственная непрерванная традиция, которой уже около 5000 лет. Это древнейшая цивилизация, которая особо не приходила в упадок, поэтому сохранила очень много знаний. Это зодиак, состоящий из 28-ми так называемых лунных домов. Луна движется небесным склоном и ежедневно переходит на другое место. И это место, на которое она переходит каждый день, называют "лунный дом", дом Луны. Этих домов 28, поэтому месячный зодиак разделен на 28 секторов. И потом на два дня Луна исчезает с неба, пока снова не родится. Это лунный зодиак, который я сейчас рисую: есть 28 созвездий, каждому из которых соответствует определенное животное. 12 известных нами солнечных зверей входят в число этих 28-ми. То есть эти 28 животных - это был первичный зодиак, а затем из них выделили 12 солнечных. Почему у нас год делится на 12 месяцев: за то время, когда солнце оббежит весь круг, месяц успеет обойти все знаки зодиака 12 раз, поэтому в солнечный год вкладываются 12 циклов Луны. Автор: Тарас Подолян

Чем отличаются созвездия от знаков зодиака?

Созвездие - это проекция звезд на небосвод. Знак зодиака - это 30 градусов эклиптики, которая имеет 360 градусов. Начинается этот круг именно с весеннего равноденствия, которое называется нулем Овна. То есть мы в астрологии привязываемся только к годовому циклу. Звезды - это просто узор на небе, который мы когда-то соотнесли с годовым циклом. Все же движется во времени и пространстве. Созвездие - это звезды, которые расположены на разном расстоянии от Земли. Мы просто видим эту проекции, картинку. А на самом деле одна совсем близко может находиться, а другая наоборот очень далеко. Это просто отражение, которое мы видим на небе. На самом деле звезды абсолютно никак на нас влияют. А вот летний солнечный цикл влияет. Он жестко привязан к весеннему равноденствию и к солнцестоянию летнему и зимнему. То есть, это 4 точки, тот крест, к которому все привязано. Все знаки зодиака отражают летний цикл. Звезды здесь вообще ни при чем. Говорить о том, что астрологи занимаются звездами - это просто красивое сравнение. Потому что звезды от нас далеко. А вот к годовому циклу, к Солнцу мы очень привязаны.

Чем характерны различные фазы солнечного цикла? Как в знаках зодиака отображается солнечный цикл?

Характеристика Овна - это 30 дней от весеннего равноденствия, когда природа начинает пробуждаться - соки начинают двигаться. Именно обозначение знака зодиака Овна похоже на росток. Это период, когда растения пробивают землю и сходят, когда набухают почки. Эта энергия и сила - это, собственно, и есть сила Овна. Поэтому это такой огненный знак решительный, который ничего не боится. Потому что природа пробуждается. Все знаки зодиака - это суть отражение годового календаря. Телец - это когда все начинает цвести вокруг. Поэтому Тельцы такие эстеты, гедонисты. Потому что в их время цветут деревья, вокруг аромат, праздник, красота. Лев - это лето, время первого урожая, уборки. Это королевский знак изобилия: все есть, земля щедрая дарит плоды. Лев - это праздник жизни, когда амбары полны, и ты радуешься, потому что все есть и все очень легко достается. Лев также связан с маленькими детьми, поэтому считается, что все Львы благородны и любят детей. И сами немножко, как дети - щедрые, открытые, сильные, не держат зла в душе, потому что природа в это время находится на максимуме своей силы. Осеннее равноденствие, начало Весов, которые уравновешивают энергии зла и добра. Это очень красивое время - золотых листьев. Потому что Весами, как и Тельцом, тоже управляет Венера, а она ассоциируется с красотой

А настоящая осень поступает 22 сентября?

Да, осеннее равноденствие, начало Весов, которые уравновешивают энергии зла и добра. Это тоже очень красивое время - золотых листьев. Потому что Весами, как и Тельцом, тоже управляет Венера, а она ассоциируется с красотой. Скорпион - это знак смерти и трансформации. Листья начинают перегнивать, появляется запах тлена, первые заморозки - приближается время смерти. А Стрелец такой веселый потому, что он связан с миграцией. Именно в начале зимы люди откочевывали южнее, к теплу, садились на телеги и ехали туда, где теплее. Поэтому Стрелец связан с дальними путешествиями, с перемещениями. Все это отражает годовой цикл человеческой жизни. Автор: Тарас Подолян

Как согласуются между собой зодиаки восточный и западный?

Европейский зодиак, так называемый тропический. А ведическая астрология пользуется сидерическим зодиаком - привязанным к звездам. Но индусы там многое напутали. Они большие фантазеры. У них какие-то серьезные знания были, но они их потеряли все. Сидерический зодиак привязан просто к созвездиям. А созвездия - это абстракция, это просто узор на небе. Поскольку земля движется, созвездия ползут все время. Западная астрология логическая, она базируется в равноденствиях и солнцестояниях. В этом есть логика.

Что означают астрологические эры?

Каждые 2000 лет точка весеннего равноденствия проходит один знак зодиака. Существуют астрологические эпохи. Это так называемый год Платона, 26 тысяч лет, в течение которых точка весеннего равноденствия проходит весь зодиак. И в каждом знаке зодиака точка весеннего равноденствия находится 2 тысячи лет. Сейчас мы вступили в эпоху Водолея. Точкой невозврата для Водолея считается соединение Сатурна с Юпитером, так называемая большая мутация, которая у нас состоялась в декабре 2020 года.

Впереди нас 2000 лет эпохи Водолея. Чем она будет отличаться от предыдущей эпохи Рыб?

Техногенным развитием и освоением космоса. Сейчас начнет развиваться все, связанное с космической сферой. Вся фантастика, которая была написана, станет реальностью.

Если за последние сто лет технический прогресс был сумасшедший, а мы были не в эпохе Водолея, то какого прогресса можно ждать от самой этой эпохи.

Мы были в переходной стадии. Теперь все будет быстро меняется. Мир быстро обновляется. Разница между старым и новым поколениями - поразительна. Нынешние дети родились вместе с гаджетами и всеми техническими новинками. К нам сейчас придет новый учитель. Он уже родился - в декабре 2020 года. Но учить он начнет через 30 лет. Причем звезды указывают, что родился он даже в Украине, точнее, в Харькове

Чем была характерна предыдущая эпоха Рыб?

Это была эпоха веры и религии. Считается, что каждые 2000 лет на землю приходит новый мессия, новый учитель. Две тысячи лет назад пришел Иисус Христос. Он как раз родился, когда было очень тесное соединение Сатурна с Юпитером под зодиакальным знаком Рыб. К нам тоже сейчас придет новый учитель. Он уже родился - при этом соединении, то есть в декабре 2020 года. Но учить он начнет через 30 лет. Причем звезды указывают, что родился он даже в Украине, точнее, в Харькове. Это водолеевский город. Он должен дать новое учение.

Но не только Харьков в мире - водолеевский город.

Да. Но это редкое соединение Сатурна с Юпитером, которое бывает раз в 2000 лет, произошло как раз на нашем Сатурне в гороскопе Украины. Больше ни один из известных мне гороскопов не показывают: нет в этом месте никаких планет, только в украинском гороскопе. Поэтому я осторожно вангую, что через 30 лет мы услышим новое учение, которое выйдет из Украины. Посмотрим, мы живем в интересное время, переходный период. Мы только что из одной эпохи вышли и в другую входим в течение одной нашей жизни.

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Влияет ли на судьбу человека место его пребывания на земном шаре?

На нашу судьбу влияет место, где мы встретим свой день рождения. Мы живем со дня рождения до дня рождения. Возвращение в ту же точку солнечной эклиптики закладывает для нас новый годовой ритм. Поэтому соляр этот считают за месяц до дня рождения, чтобы заглянуть в следующий год, посмотреть, что там есть. Если там что-то не так, как надо, или надо в нужное русло это все развернуть, рекомендуется поехать в другой город и встретить там день рождения. Таким образом, перемещаясь по земному шару по горизонтали мы меняем свою судьбу. В средневековье церковь контролировала все сферы человеческой жизни. При этом не запрещала составления гороскопов и астрологию, которые своей идеей противоречили богословию. Тогда астрологию воспринимали не так, как мы воспринимаем ее сегодня. Она была неразрывно связана с медициной и преподавалась на медицинских факультетах средневековых университетов. Студент, который хотел получить степень доктора медицины, должен был обязательно сдать экзамен по этой дисциплине. Астрологией занимались высокообразованные люди и составление гороскопов не противоречило религии, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.