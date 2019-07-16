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вторник, 16 июля 2019 14:09

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

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16 июля в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. До 2018 года это был просто День бухгалтера. Именно 16 июля 1999 года приняли закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Документ определяет правовые основы организации, регулирования и ведения бухучета. До 2004 года федерация аудиторов и бухгалтеров Украины отмечала день неофициально.

Работать бухгалтером долгое время было и остается очень престижно. Многие хотят соединить свою жизнь с данной профессией. Однако будни бухгалтера далеко не всегда полны удовольствия и лавров.

К преимуществам данной профессии относится стабильный достаточно высокий заработок, имеющиеся свободные вакансии, власть и возможность работать на себя. Такие "плюшки" профессии могут создать ложное представление об однозначной привлекательности данной специальности.

Однако под внешними преимуществами могут скрываться невидимые, досадные особенности профессии, которые с легкостью перевернут представление о бухгалтерской работе с ног на голову.

Работа бухгалтером означает постоянное давление, большую ответственность и монотонность. Часть жизни наверняка будет проходить по жесткому неизменному графику, к которому человек привыкает и вскоре это становится нормой. Сначала с удовольствием ждете завершения первого квартала, далее второго, а затем это происходит из года в год, и вот уже и часть жизни прошла мимо.

Разочарование добавляет ненормированный рабочий день. На рабочем месте, даже если это комфортный офис с приятной атмосферой, нередко приходится проводить по 10 или более часов. При этом вы должны оставаться сконцентрированным, уравновешенным и усидчивым человеком, еще и желательно с хорошим чувством юмора.

Важны личные качества. Бухгалтер - человек честный, выносливый, внимательный и пунктуальный, с развитым логическим мышлением. Именно поэтому работа подойдет не каждому.

Как бухгалтер вы будете иметь большое количество разносторонних задач и обязанностей. Коллеги будут задавать различные вопросы, уточнения, просить о помощи или совета. Если руководитель что-то напутает, нужно будет разобраться, и свою работу удачно выполнить в рамках дедлайнов. Для этого нужны стальные нервы.

Бухгалтеры получают замечания, а за особые ошибки или просчеты - штраф из собственного кошелька. Это работа, предполагающая большую или очень большую материальную ответственность.

К бухгалтерам требование иметь опыт работы достаточно жесткое. Даже несколько сертификатов от ведущих курсов бухгалтеров не обеспечат место с высоким заработком. Начинать придется с непопулярной должности низшего уровня, чтобы постепенно получить опыт.

Представители налоговой инспекции долго и тщательно просматривают отчеты страница за страницей в поисках возможной ошибки. Если да, то на бухгалтера ждет однообразная многочасовая проверка бумаг, объяснение разногласий и исправления ошибок.

Автор: DailyMoneyExpert
  Представители налоговой инспекции долго и тщательно просматривают отчеты страница за страницей в поисках возможной ошибки. Если да, то на бухгалтера ждет однообразная многочасовая проверка бумаг, объяснение разногласий и исправления ошибок
Представители налоговой инспекции долго и тщательно просматривают отчеты страница за страницей в поисках возможной ошибки. Если да, то на бухгалтера ждет однообразная многочасовая проверка бумаг, объяснение разногласий и исправления ошибок

Бухгалтеры имеют немало хлопот с законодательной базой. Объем информации по законодательству чрезвычайно велик. Изменения, которые вносятся в законодательство происходят так часто, как меняется погода. Бухгалтеры постоянно следят за последними обновлениями, рыщут интернет-ресурсами, чтобы не упустить новое в законодательстве.

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Работники бухгалтерии часто страдают от усталости, истощения и головной боли. Долгое сидение без изменения места приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем. Может беспокоить боль в пояснице, спине, а также плохой рацион питания. Типичным для бухгалтеров является снижение зрения вследствие длительного использования технических средств.

Люди, которые преданы данной профессии, из-за её недостатков и сложностей, достойны признания и благодарности.

Сегодня, 16 июля, в Украине будут отмечать День бухгалтера. В Украине этот день начали праздновать на официальном уровне с 2004 года. В 2018 году изменили название праздника - теперь это День бухгалтера и аудитора.

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Дата
16
июля

Ужасы профессии бухгалтера: почему эта работа должна оплачиваться дорого

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