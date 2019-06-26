В Украине отмечают День бухгалтера: история и поздравления

Сегодня, 16 июля, в Украине будут отмечать День бухгалтера.

В Украине этот день начали праздновать на официальном уровне с 2004 года. В 2018 году изменили название праздника - теперь это День бухгалтера и аудитора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День отца: история и традиции праздника

До 2004 года федерация аудиторов и бухгалтеров Украины отмечала праздник неофициально. Начало официального праздника заставило по-новому взглянуть на специалистов-бухгалтеров и позволило осознать, что бухгалтерской учет - это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.

Подборка поздравлений ко Дню бухгалтера:

Дебет с кредитом

Свели,

К результату

Подошли,

Пусть у вас

Баланс сойдется,

Пусть отчет

Легко сдается!

Цифры, цифры все кругом,

Голова как будто дом,

Где живет сплошные счеты,

Дебет, кредит и отчеты.

С днем бухгалтера, тебя

Поздравляет вся семья!

На работе пусть везет —

На "отлично" будет счет!

Ум и такт, краса, уменье –

Прелесть вы! Во всем баланс.

Множить счастья начисленье

Во стократ судьбе для вас,

И пусть так, чтоб смех раскатом,

На столах – балык, икра,

Позволяет жить зарплата

Вам всегда, бухгалтера!

28 июня Украина отпраздновала День рождения своего главного документа - Конституции. В этом году День Конституции украинцы праздновали 23-й раз подряд.