В Украине отмечают День бухгалтера: история и поздравления

Сегодня, 16 июля, в Украине будут отмечать День бухгалтера.
В Украине этот день начали праздновать на официальном уровне с 2004 года. В 2018 году изменили название праздника - теперь это День бухгалтера и аудитора.
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До 2004 года федерация аудиторов и бухгалтеров Украины отмечала праздник неофициально. Начало официального праздника заставило по-новому взглянуть на специалистов-бухгалтеров и позволило осознать, что бухгалтерской учет - это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия управленческих решений.
Подборка поздравлений ко Дню бухгалтера:
Дебет с кредитом
Свели,
К результату
Подошли,
Пусть у вас
Баланс сойдется,
Пусть отчет
Легко сдается!
Цифры, цифры все кругом,
Голова как будто дом,
Где живет сплошные счеты,
Дебет, кредит и отчеты.
С днем бухгалтера, тебя
Поздравляет вся семья!
На работе пусть везет —
На "отлично" будет счет!
Ум и такт, краса, уменье –
Прелесть вы! Во всем баланс.
Множить счастья начисленье
Во стократ судьбе для вас,
И пусть так, чтоб смех раскатом,
На столах – балык, икра,
Позволяет жить зарплата
Вам всегда, бухгалтера!
28 июня Украина отпраздновала День рождения своего главного документа - Конституции. В этом году День Конституции украинцы праздновали 23-й раз подряд.
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