Устал грабить и уснул: пара застала в постели вора

Мужчина признал вину и сожалеет о содеянном. Фото: undefined Pixabay

В британском городе Ньюлин супруги, которые вернулись домой, выявили в своей постели нежеланного гостя - вора. Мужчина так напился, что не заметил, как уснул на месте преступления.

Об этом сообщает Daily Mail.

Горе вором оказался 47-летний уроженец Латвии, который из-за неудач на работе решил "залить горе" алкоголем. Водку нашел в незапертом доме одной из местных пар. Однако так напился, что моментально заснул.

Правоохранители задержали нарушителя. Подозреваемый признал вину и сожалеет о содеянном.

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На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тысяч. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее.