Уникальное животное: нашли черепаху впечатляющего цвета

В Непале нашли золотую черепаху. Такое окраска обусловлена ​​мутацией, которая изменила пигментный состав.

Об этом пишет dailymail.

Автор: dailymail.co.uk Необычная находка: золотую черепаху увидели в Непале

Это генетическая аномалия, по которой тело теряет свои естественные цвета. Обычно, кожа становится белой или пятнистой. На этот раз следствием мутации стало доминирование ксантофоры. Это клетки богаты желтым пигментом.

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В мире есть 5 таких особей, 2 из них нашли в Непале. Там этих животных ценят как религиозный тотем. Верхняя часть панциря черепахи в индуизме олицетворяет небо, а нижняя - землю.

После обследования черепаха была выпущена в естественную среду.

В США в городе Хилтон Хед-Айленд нашли двухголового детеныша черепахи. Необычного пресмыкающегося проявили представители организации по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island. Они опубликовали соответствующую фотографию.