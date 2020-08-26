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среда, 26 августа 2020 12:53

Уникальное животное: нашли черепаху впечатляющего цвета

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В Непале нашли золотую черепаху. Такое окраска обусловлена ​​мутацией, которая изменила пигментный состав.

Об этом пишет dailymail.

Автор: dailymail.co.uk
  Необычная находка: золотую черепаху увидели в Непале
Необычная находка: золотую черепаху увидели в Непале

Это генетическая аномалия, по которой тело теряет свои естественные цвета. Обычно, кожа становится белой или пятнистой. На этот раз следствием мутации стало доминирование ксантофоры. Это клетки богаты желтым пигментом.

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В мире есть 5 таких особей, 2 из них нашли в Непале. Там этих животных ценят как религиозный тотем. Верхняя часть панциря черепахи в индуизме олицетворяет небо, а нижняя - землю.

После обследования черепаха была выпущена в естественную среду.

В США в городе Хилтон Хед-Айленд нашли двухголового детеныша черепахи.

Необычного пресмыкающегося проявили представители организации по охране черепах Sea Turtle Patrol Hilton Head Island. Они опубликовали соответствующую фотографию.

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Дата
26
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