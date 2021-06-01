Украинские полярники показали фото феномена

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские полярники опубликовали фото миража возле станции "Академик Вернадский".

На фотографии айсберги будто летят над поверхностью океана, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Такие мираж можно увидеть над раскаленным асфальтом дорог или песками пустыни.

"Однако над водой океана такой мираж случается исключительно в полярных регионах, и зачастую именно вокруг Антарктиды, ведь здесь холодный воздух с континента имеет возможность выходить на относительно теплый, не стесненный льдом океан", - рассказали ученые.

В Антарктике нужный контраст температуры поддерживается с помощью накопленного за лето тепла океана. Такие миражи могут продолжаться неделями.

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"Хорошо все же, что летучие айсберги это лишь мираж, иначе, кроме переворачивания пингвинов, нашим полярникам пришлось бы отгонять от станции еще и огромные куски льда", - добавляют полярники.

В Антарктиде украинские полярники станции "Академик Вернадский" отобрали образцы скелета и мягких тканей кита, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Эти останки нашли зимовщики еще первой украинской экспедиции 1996 года.