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четверг, 02 августа 2018 16:25

Ученые определили, сколько дней должен длиться идеальный отпуск

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Ученые определили, сколько дней должен длиться идеальный отпуск
Ученые университета Неймегана в Нидерландах назвали идеальную продолжительность отпуска. Фото: worldtours.com.ua

Ученые университета Неймегана в Нидерландах назвали идеальную продолжительность отпуска. По их мнению, наиболее полезные частые, но краткосрочные каникулы.

В эксперименте приняли участие 54 работника, средним возрастом 42 года, пишет elle.ua.

Они отправились на отдых от 15 до 34 дней. Рабочие рассказали о своем самочувствии перед отпуском, 3-4 раза во время и 5 раз после него. Ученых интересовали состояние здоровья, усталость, настроение, напряженность и уровень энергии.

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Как показал эксперимент, показатели улучшились до 8 дня отпуска. Независимо от того, сколько дней отдыхал человек, его бодрость и настроение возвращались к прежнему уровню в течение первой недели на работе.

Женская одежда для отдыха весьма специфична, так как к ней гораздо выше требования, чем к повседневной, нарядной или деловой. Многие девушки предпочитают активный отдых или экстремальные виды спорта, кто-то любит больше туристический, а некоторые любят просто поваляться лениво на пляже. Возникает много вопросов, что одеть, что с собой взять, как выбрать именно ту одежду, которая подойдет под ваш тип отпуска.

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