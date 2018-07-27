Какую одежду лучше выбирать для разного отдыха

Женская одежда для отдыха весьма специфична, так как к ней гораздо выше требования, чем к повседневной, нарядной или деловой. Многие девушки предпочитают активный отдых или экстремальные виды спорта, кто-то любит больше туристический, а некоторые любят просто поваляться лениво на пляже. Возникает много вопросов, что одеть, что с собой взять, как выбрать именно ту одежду, которая подойдет под ваш тип отпуска.

Автор: Виктория Богдан Создатели украинского бренда VMMA Виктория Богдан и Александра Морик

Создатели украинского бренда VMMA Виктория Богдан и Александра Морик делятся своей подборкой.

Активные развлечения

Любая активная модница первоначально будет смотреть на качество, удобство, безопасность и прочность одежды. Но без внимания не останутся фасон, расцветка и декорирование. Поэтому тут нужно тщательно подойти к выбору набора одежды.

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Чувствовать себя удобство помогут натуральные материалы: хлопок, лен, шерсть и другие. Не уместны будут прозрачные, жесткие и блестящие ткани.

Цветовая гамма должна быть в тандеме с красками природы, уместны зеленые, лазурные, голубые, фиолетовые оттенки. Спортивный стиль больше любит сочетание контрастных оттенков.

"Для активного отдыха нужно обязательно взять коротенькие шорты со льна. Также возьмите юбку-солнцеклеш, она очень практичная и в тоже время яркая. Многие думают, что для такого типа отдыха не нужно платье или сарафан, но это ошибка. Именно сарафан очень практичная вещь. Лучше всего подойдет сарафан с принтами", – делятся дизайнеры.

Автор: Виктория Богдан Юбка-солнцеклеш

Автор: Виктория Богдан Сарафан

Если у вас активный отдых, не стоить забывать о стильных аксессуарах и бижутерии. Пусть ее будет не много, главное, чтобы она хорошо подходила под стиль. Также необходимы солнцезащитные очки, шляпа, вместительная сумка или рюкзак.

Путешественник

Путешествие – это особенное событие. Отправляясь в другой город или заграницу, мы получаем много впечатлений, но вместе с тем испытываем большие нагрузки, как физически, так и психологически. Поэтому в путешествиях особенно важно думать о комфорте, иногда даже в ущерб красоте. Главное, не переусердствовать ни в ту, ни в другую сторону.

В наборе для путешественника важно понять, как часто вы будете перемещаться и чем именно – самолетом, машиной или пешком.

"Отправляясь в путешествие, выбирайте одежду в темных тонах, которая содержит небольшое количество синтетических нитей. Такие ткани не мнутся и всегда сохраняют форму. Одежды берите по минимуму, лучше выбирайте отдельные элементы, например шорты, майка, штаны, кофта, чтобы можно было комбинировать. С платьями лучше повременить. Возьмите, например синие мини-шорты, блуза в полоску. Обязательно обратите внимание на маечки на тоненьких бретелях, в них однозначно не жарко и вы не будете ее ощущать на теле", – говорит Виктория Богдан. (фото синие шорты, блуза в полоску, топ на тоненьких бретелях)

Автор: Виктория Богдан Шорты

Автор: Виктория Богдан Блуза в полоску с декором

Автор: Виктория Богдан Майка на тоненьких бретельках

Не забывайте об обуви – выбирайте легкую, мягкую, с небольшим каблуком, но самое главное – сделанную из натуральных материалов.

Ленивый отдых

Такой тип отдыха в выборе одежды самый простой так, как вы можете брать все, что вам захочется. От разнообразных сарафанов до рваных джинсов.

Если вы захотите выбрать яркое платье-макси, дополняйте аксессуарами различных цветов – красный, оранжевый или желтый. Дабы не переборщить, обувь и шляпку надевайте нейтральных цветов.

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Если у вас после пляжа в планах перемещаться на прогулку или бар на набережной, хорошо подойдет блуза-"половинки" и юбки однотонных цветов.

Автор: Виктория Богдан Сарафан-макси

Автор: Виктория Богдан Блуза-"половинки"

"Джинсовые и хлопковые, белые и с принтами, мы считаем, что именно шорты были и являются одним из самых универсальных элементов гардероба, подходящих для пляжа. Под них отлично подойдет белый топ с крылышком, все это разбавляйте аксессуарами", – рассказывают Виктория и Александра.

Эксперты назвали цвета, которые будут в моде в последующие сезоны. Самым стильным цветом является millenial pink - нежно-розовый. Его могут заменить другие оттенки, пишет The New York Times.