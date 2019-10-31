У мужчин чувство юмора лучше женское - ученые

Ученые уверяют, что мужчины похлеще женщин. Фото: Elle

Ученые из Северной Каролины проанализировали десятки исследований и подтвердили, что чувство юмора у мужчин и женщин отличается.

Впрочем различия были незначительными, отметили исследователи, пишет Psychology Today.

Ученые решили проверить давно заложен стериотип, что мужчины смешнее.

Как пояснила соавтор исследования психолог, исследователь эволюции юмора Джил Гринграсс, ученые провели систематический обзор, известный как метаанализ, метод, при котором исследователи собирают все доступные данные по данной теме, которые соответствуют определенным критериям, определенным исследователями.

Ученые смогли найти 28 исследований с 36 независимыми образцами, которые отвечали критериям. Объединенная выборка включала 5057 участников (67 процентов женщин) из разных стран (США, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль и др.).

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Анализ данных показал, что мужчины в целом были оценены как более смешные, чем женщины.

"Почему мужчины имеют более высокую юмористическую способность, чем женщины в среднем? Вполне возможно, что представление о том, что женщины менее смешные, настолько распространено, что социальные силы препятствуют девочкам и женщинам развивать и выражать свой юмор, делая женщину менее склонной к тому, чтобы ее воспринимали как остроумную ", - подчеркнула Гринграсс.

Пользователи соцсетей улучшают фото, которые публикуют. Часто с помощью фильтров или точечной коррекции. Но некоторые люди настолько увлекаются, что создают почти другую личность в виртуальном пространстве, сообщает Boredpanda.