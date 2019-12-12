У "Друзей" мог быть иной конец: творцы раскрыли подробности

Автор: buro247.ru Судьба Фиби могла сложиться иначе.

62-летний Дэвид Крейн, соавтор сериала "Друзья", раскрыл тайну завершения ситкома.

Оказалось, судьба персонажки Фиби, которую сыграла 56-летняя Лиза Кудроу, могла сложиться иначе, сообщает huffpost.com.

По словам Дэвида Крейна, Фиби должна была остаться в отношениях с Дэвидом (Хэнк Азариа), вместо Майка (Пол Радд). До самого конца создатели сериала не могли определиться, с кем Фиби будет лучше.

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"Они оба удивительные актеры. Я имею в виду, и Пол, и Генк замечательные, и замечательные с ней. Мы будто ходили кругами. Я даже не помню всех причин, которые побудили нас завершить так, как мы это сделали. Но все могло быть иначе. И Фиби было бы хорошо с каждым из них ", - рассказал Крейн.

Культовый сериал 1990-х годов "Друзья" может получить продолжение. Американский телеканал HBO уже начал переговоры с Warner Bros о съемках ленты.