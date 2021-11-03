Тюленята способны менять тон голоса

 
Ексклюзивы
1/5
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 2961
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 1440
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 198
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2835
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 558
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1449
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3456
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3033
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 900
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9964
Фото
Все фото
4
6
18
10
3
Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца
Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Влюбленные пингвины &quot;атаковали&quot; украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
В Одесской области поселились розовые фламинго
В Одесской области поселились розовые фламинго
Видео
Все видео
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 810
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6462
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4050
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 153
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
среда, 03 ноября 2021 19:26

Тюленята способны менять тон голоса

  Комментировать
Тюленята способны менять тон голоса

Эту редкую вокальную пластичность детенышей тюленей обнаружили нидерландские и бельгийские исследователи. Раньше считалось, что она присуща только людям.

В частности, команда выяснила, что детеныши тюленей могут адаптироваться к окружающим шумам, понижая тон голоса.

Умение изменять высоту своего голоса чрезвычайно важно для человеческого общения. До сих пор считалось, что оно характерно только для людей. Однако теперь подобная способность обнаружилась и у молодых тюленей, отметила Андреа Равиньяни, руководитель исследования из Института психолингвистики Макса Планка (Нидерланды).

Чтобы это доказать, команда провела эксперимент с участием восьми тюленят возрастом от одной до трех недель. Все они набирались сил в реабилитационном центре. И их в скором времени должны были выпустить в дикую природу.

На песчаной отмели Ваттового моря исследователи записали звуки ветра, волн и другие шумы. На протяжении нескольких дней команда прокручивала детенышам тюленей 45-минутную запись на разных уровнях громкости.

Когда животные слышали громкий шум, они снижали тон голоса. Когда шум становился еще интенсивнее, они удерживали голос на том же уровне.

Однако один тюлененок все же оказался исключением. Он повышал голос, когда слышал более громкий шум. Такое поведение называется эффектом Ломбарда. Оно типично для человека. Люди порой говорят громче, рассчитывая, что так их лучше поймут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пчелы соблюдают социальную дистанцию для защиты от паразитов

Результаты исследования опубликовал журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Взрослые тюлени могут весить около 130 кг и вырастать до 1,8 м. Обычно они живут 25-30 лет.

vokrugsveta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тюленята способны менять тон голоса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 12618
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7353
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 7102
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 1 Просмотров: 6877
Пусть идет в ср*ку - автор &quot;Рагу.лі&quot; о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 3 Просмотров: 5508
Животные
Пчелы соблюдают социальную дистанцию для защиты от паразитов
Пчелы соблюдают социальную дистанцию для защиты от паразитов Просмотров: 72
Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца
Скоро будет пополнение - возле украинской антарктической станции пингвины снесли яйца
4
 Просмотров: 243
Браконьерство изменило ДНК слонов
Браконьерство изменило ДНК слонов Просмотров: 468
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
6
 Просмотров: 945
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
18
 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
12
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
7
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1148
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть