Тюленята способны менять тон голоса

Эту редкую вокальную пластичность детенышей тюленей обнаружили нидерландские и бельгийские исследователи. Раньше считалось, что она присуща только людям.

В частности, команда выяснила, что детеныши тюленей могут адаптироваться к окружающим шумам, понижая тон голоса.

Умение изменять высоту своего голоса чрезвычайно важно для человеческого общения. До сих пор считалось, что оно характерно только для людей. Однако теперь подобная способность обнаружилась и у молодых тюленей, отметила Андреа Равиньяни, руководитель исследования из Института психолингвистики Макса Планка (Нидерланды).

Чтобы это доказать, команда провела эксперимент с участием восьми тюленят возрастом от одной до трех недель. Все они набирались сил в реабилитационном центре. И их в скором времени должны были выпустить в дикую природу.

На песчаной отмели Ваттового моря исследователи записали звуки ветра, волн и другие шумы. На протяжении нескольких дней команда прокручивала детенышам тюленей 45-минутную запись на разных уровнях громкости.

Когда животные слышали громкий шум, они снижали тон голоса. Когда шум становился еще интенсивнее, они удерживали голос на том же уровне.

Однако один тюлененок все же оказался исключением. Он повышал голос, когда слышал более громкий шум. Такое поведение называется эффектом Ломбарда. Оно типично для человека. Люди порой говорят громче, рассчитывая, что так их лучше поймут.

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Результаты исследования опубликовал журнал Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Взрослые тюлени могут весить около 130 кг и вырастать до 1,8 м. Обычно они живут 25-30 лет.