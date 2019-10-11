Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам

Фото: brightside.me

Козы тоже могут быть лучшими друзьями человека. На контакт они идут не хуже кошек и собак. Есть миролюбивыми и игривыми, имеют достаточно развитый интеллект. Быстро к людям привязываются и умеют быть преданными. На вид эти парнокопытные тоже милые и симпатичные, особенно в раннем возрасте.

Очаровательные фото козлят, в которых можно влюбиться с первого взгляда, представило издание Bright Side.

Равнодушными эти трогательные создания не оставят никого. Одного взгляда на их снимки достаточно, чтоб захотеть завести себе в качестве домашнего любимца милого козленка.

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Не менее интересной, чем с кошками и собаками, может быть жизнь с ежами. Убедиться в том, что эти животные являются одними из лучших домашних любимцев, можно взглянув на Мистера Поки — ежа, которому хозяева завели личный аккаунт в Instagram. Своей миловидностью этот клубок колючек сеть уже очаровал.