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понедельник, 14 октября 2019 23:28

Трогательные фото козлят, своей миловидностью не уступающих кошкам
23

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Эти малыши никого не оставят равнодушными.
Фото: brightside.me
Эти малыши никого не оставят равнодушными.
Эти малыши никого не оставят равнодушными.
Эти малыши никого не оставят равнодушными.
Эти малыши никого не оставят равнодушными.

Козы тоже могут быть лучшими друзьями человека. На контакт они идут не хуже кошек и собак. Есть миролюбивыми и игривыми, имеют достаточно развитый интеллект. Быстро к людям привязываются и умеют быть преданными. На вид эти парнокопытные тоже милые и симпатичные, особенно в раннем возрасте.

Очаровательные фото козлят, в которых можно влюбиться с первого взгляда, представило издание Bright Side.

Равнодушными эти трогательные создания не оставят никого. Одного взгляда на их снимки достаточно, чтоб захотеть завести себе в качестве домашнего любимца милого козленка.

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Не менее интересной, чем с кошками и собаками, может быть жизнь с ежами. Убедиться в том, что эти животные являются одними из лучших домашних любимцев, можно взглянув на Мистера Поки — ежа, которому хозяева завели личный аккаунт в Instagram. Своей миловидностью этот клубок колючек сеть уже очаровал.

brightside.me
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