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среда, 10 июля 2019 17:42

Таксист начал карьеру оперного певца через видео в сети

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Таксист начал карьеру оперного певца через видео в сети
Таксист Uber получил популярность. Фото: news.pn

Мужчина из южноафриканского города Дурбан Мензи Мнгома, который работал таксистом в Uber, неожиданно для самого себя начал карьеру певца.

Одна из его пассажирок Ким Дэйви записала и выложила на Facebook видео с его пением.

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По словам женщины, она не могла поверить, что такой талантливый человек может работать таксистом.

Сейчас 27-летний Мензи записывает первый сингл и готовится к выступлению на шоу талантов в Лос Анджелесе. Мнгому уже пригласили на пробы в Кейптаунскую оперу.

Видео с оперным пением таксиста уже набрало почти 700 тыс. просмотров.

Театр на Подоле закрыл 32-й театральный сезон спектаклем "Шарлотта: трехцветное представление с музыкой". Ее показала Канадская театральная компания Theaturtle.

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