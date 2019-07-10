Таксист начал карьеру оперного певца через видео в сети

Таксист Uber получил популярность. Фото: news.pn

Мужчина из южноафриканского города Дурбан Мензи Мнгома, который работал таксистом в Uber, неожиданно для самого себя начал карьеру певца.

Одна из его пассажирок Ким Дэйви записала и выложила на Facebook видео с его пением.

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По словам женщины, она не могла поверить, что такой талантливый человек может работать таксистом.

Сейчас 27-летний Мензи записывает первый сингл и готовится к выступлению на шоу талантов в Лос Анджелесе. Мнгому уже пригласили на пробы в Кейптаунскую оперу.

Видео с оперным пением таксиста уже набрало почти 700 тыс. просмотров.

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