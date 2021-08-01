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воскресенье, 01 августа 2021 13:11

Такого штрафа еще не было: Амазон наказали на впечатляющую сумму

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Такого штрафа еще не было: Амазон наказали на впечатляющую сумму
Амазон установили самый большой штраф в истории ЕС. Фото: dw.com

Американской компании "Амазон" грозит крупнейший штраф за всю историю Европейского союза из-за нарушения Общего регламента о защите данных ЕС. Теперь она должна выплатить 746 млн евро за нарушение конфиденциальности данных пользователей.

Компания называет решение необоснованно, ведь утечки данных не было. Никакие данные клиентов не были переданы третьим лицам, пишет Bloomberg.

Этим решением завершили расследование по 2018 по жалобе французской группы по защите прав конфиденциальности La Quadrature du Net. Правозащитники утверждали, что "Амазон" противоправно собирает данные о продавцах и покупателях на сайте с помощью виртуального помощника Alexa.

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Компания "Амазон" настаивает, что эти данные им нужны исключительно для улучшения качества обслуживания клиентов. Зато регулирующие органы выражают обеспокоенность тем, что компания использует полученные данные для получения несправедливого преимущества на рынке.

Собственную сеть спутникового интернета планирует создать крупнейший интернет-магазин "Амазон". Для этого компания собирается запустить на низкую околоземную орбиту более 3 тыс. Спутников.

Новая космическая инициатива называется Project Kuiper, которую Amazon описал в документах, утвержденных Международным телекоммуникационным союзом

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