Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву

Фото: dailymail

Жительница Британии 30-летняя Мел Браун начала продавать свое нижнее белье и за месяц зарабатывает больше $800.

Об этом сообщил Daily Mail.

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Женщина выставила на eBay несколько масок для Хэллоуина и получила от незнакомца необычное предложение. Он был готов купить поношенные перчатки Браун за $20.

"После этого он стал просить у меня нижнее белье. Это вдохновило меня на развитие своего интернет-магазина, чтобы у меня был пассивный доход во время обучения", - рассказала она.

По словам Браун, перед продажей она носит вещи около 2 дней.

"Был случай, когда меня попросили в колготках с сандалиями наступить на варенье, конфеты и свежие фрукты. Затем я упаковала раздавленные сладости и отправила заказчику вместе с видеороликом. Весь процесс занял у меня всего лишь 10 секунд, и я получила за это $60", - поделилась Браун.

Семья и друзья девушки думают, что она зарабатывает деньги резьбой по дереву.

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