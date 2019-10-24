Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают

Фото: Bored panda

Джонас Гриневичус из Литвы 3 года учился в Бельгии. Во время студенчества увлекся местной архитектурой. Свои фотографии он собрал в небольшую коллекцию. Ею хотел возразить бельгийскому фотографу Ханнесу Куденису, который создал проект "Уродливые бельгийские дома".

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"Люблю Бельгию. Ее огромные поля, приятные парки и глубокие леса. Я люблю ее потрясающие детские площадки, игривых уток и доброжелательных людей. Ее архитектуру, уютные здания и невероятные замки. Куденис считает бельгийские дома уродливыми, а я называю их "причудливыми", - пишет Гриневичус.

Автор: Bored panda Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома

Блогер Ханнес Куденис документирует особенности бельгийской архитектуры. В 2012 году мужчина создал Instagram-аккаунт, посвященный худшим ее примерам.