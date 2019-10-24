 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Просмотров: 522
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 4005
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 702
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5517
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39735
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3285
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3285
Фото
Все фото
19
21
8
18
7
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Мастер оживляет изделия из желудей в захватывающих снимках
Мастер оживляет изделия из желудей в захватывающих снимках
Художница изобразила диснеевских персонажей в ужасающих костюмах на Хэллоуин
Художница изобразила диснеевских персонажей в ужасающих костюмах на Хэллоуин
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото
Мужчина 70 лет фотографировал кошек - фото
Видео
Все видео
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Пес спел гимн Украины и стал звездой интернета
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 702
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5328
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7506
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1836
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 225
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
четверг, 24 октября 2019 22:45

Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19

  Комментировать

Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома
Фото: Bored panda
Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома
Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома
Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома
Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома

Джонас Гриневичус из Литвы 3 года учился в Бельгии. Во время студенчества увлекся местной архитектурой. Свои фотографии он собрал в небольшую коллекцию. Ею хотел возразить бельгийскому фотографу Ханнесу Куденису, который создал проект "Уродливые бельгийские дома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкусная архитектура: женщина испекла торты в форме домов своего села

"Люблю Бельгию. Ее огромные поля, приятные парки и глубокие леса. Я люблю ее потрясающие детские площадки, игривых уток и доброжелательных людей. Ее архитектуру, уютные здания и невероятные замки. Куденис считает бельгийские дома уродливыми, а я называю их "причудливыми", - пишет Гриневичус.

Автор: Bored panda
  Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома
Джонас Гриневичус фотографирует причудливые бельгийские дома

Блогер Ханнес Куденис документирует особенности бельгийской архитектуры. В 2012 году мужчина создал Instagram-аккаунт, посвященный худшим ее примерам.

Bored panda
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 63863
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 59380
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 44095
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 36804
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 34267
Интересно
"Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским
"Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским Просмотров: 396
Умер самый лохматый баран в мире
Умер самый лохматый баран в мире Просмотров: 27
Мастер оживляет изделия из желудей в захватывающих снимках
Мастер оживляет изделия из желудей в захватывающих снимках
21
 Просмотров: 10188
Художница изобразила диснеевских персонажей в ужасающих костюмах на Хэллоуин
Художница изобразила диснеевских персонажей в ужасающих костюмах на Хэллоуин
8
 Просмотров: 540
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
18
 Просмотров: 12510
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
5
Арамахия прошел полиграф: результаты
4
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 231
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua