Страшное СССР - художник жутко изобразил советскую жизнь

Об истинных реалиях жизни в Советском Союзе люди начали говорить без боязни уже после распада СССР в 1991 году. Сплошная бедность, депрессия и дефицит - вот главные слова, которыми характеризовали исчезнувшую коммунистическую страну.

Настоящую, жуткую жизнь в СССР в своих картинах изобразил и российский художник Василий Шульженко. Подборку его работ в Livejournal подготовил пользователь maxim_nm.

Он отобрал наиболее известные картины художника, которые показывают советскую жизнь в 1960-1980 годах. Предлагаем с ними ознакомиться:

Фото: картина Василия Шульженко

"Большинство своих работ, посвященных Советскому Союзу - автор нарисовал уже после распада СССР. Потому что при советской власти за такое творчество можно было попасть в тюрьму или сумасшедший дом", - пишет автор подборки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом

Василий Шульженко родился в Москве в 1949 году. Его стиль называют "свободной фантазией". Более 20 раз организовывались выставки его работ. Значительная часть прошла за рубежом. Сейчас художнику 69 лет. Живет и работает в российской столице.

Приказ о репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов выдал Народный комиссариат внутренних дел СССР 31 июля 1937 года. На основании этого приказа в течение августа 1937 года - ноября 1938-го было арестовано от 820 тыс. человек. Из них не менее 445 тысяч были казнены, остальных отправили в ГУЛАГ.