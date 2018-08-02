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четверг, 02 августа 2018 16:12

Страшное СССР - художник жутко изобразил советскую жизнь
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Об истинных реалиях жизни в Советском Союзе люди начали говорить без боязни уже после распада СССР в 1991 году. Сплошная бедность, депрессия и дефицит - вот главные слова, которыми характеризовали исчезнувшую коммунистическую страну.

Настоящую, жуткую жизнь в СССР в своих картинах изобразил и российский художник Василий Шульженко. Подборку его работ в Livejournal подготовил пользователь maxim_nm.
Он отобрал наиболее известные картины художника, которые показывают советскую жизнь в 1960-1980 годах. Предлагаем с ними ознакомиться:

"Ленин и крестьяне". Пожалуй, одна их самых известных работ художника, на которой изображено общение Ленина с "электоратом". Правда советский вождь на ней предстаёт не в образе "доброго дедушки", а в виде какого-то жуткого существа-зомби. Да и "электорат" мало напоминает нормальных людей.
Фото: картина Василия Шульженко
"Дудочка". Неприглядный полуразрушенный город с запущенными зданиями дореволюционной эпохи, вышедшая из берегов река. Посреди всего этого в лодке сидит человек и с отрешенным взглядом играет на дудочке. Сложно сказать, что именно имел в виду художник — может быть, это картина о послереволюционной разрухе, а может быть на ней изображен бывший узник ГУЛАГа, который не может найти себе места в жизни.
"Продавцы картофеля". Картина, изображающая быт в советской глубинке — на мешке картофеля сидит побитый жизнью и потерявший ногу дедушка, рядом стоит девочка — вероятнее всего, его внучка. Пронзительная картина.
"Драка пастухов". Те самые "колхозные будни", которых никогда не показывали в советских фильмах — там все колхозники изображены как красивые и подтянутые товарищи, что постоянно работают, время от времени цитируют Ленина и постоянно думают о повышении надоев.
"Ночь в городе". Работа Шульженко, которая очень точно показывает быт городских советских алкоголиков семидесятых-восьмидесятых годов. Поздний вечер, грязный снег, типовой советский микрорайон с магазином-"стекляшкой". Возле магазина собрался "пролетариат" и стреляет мелочь "на пузырь". На переднем плане изображено нечто бесполое, с той самой заветной бутылкой в руках.

"Большинство своих работ, посвященных Советскому Союзу - автор нарисовал уже после распада СССР. Потому что при советской власти за такое творчество можно было попасть в тюрьму или сумасшедший дом", - пишет автор подборки.

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Василий Шульженко родился в Москве в 1949 году. Его стиль называют "свободной фантазией". Более 20 раз организовывались выставки его работ. Значительная часть прошла за рубежом. Сейчас художнику 69 лет. Живет и работает в российской столице.

Приказ о репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов выдал Народный комиссариат внутренних дел СССР 31 июля 1937 года. На основании этого приказа в течение августа 1937 года - ноября 1938-го было арестовано от 820 тыс. человек. Из них не менее 445 тысяч были казнены, остальных отправили в ГУЛАГ.

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